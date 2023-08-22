Tuzla'da algı operasyonuna girişen İmamoğlu'nun metro oyununu Şadi Yazıcı bozdu: Tek kelimeyle cambaza bak girişimi

Başkan Yazıcı, “Sayın Başkan; Kaynarca-Pendik yazıp sonuna Tuzla ekleyerek, Tuzla halkına mesaj gayretiniz, tek kelimeyle; cambaza bak girişimi. Bu metruk, alandaki otlar, alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişmesine şahit oldu. Günler, aylar, yıllar, mevsimler geçti başka da bir şey görmediler. 5 tören yaptınız. Sonuç? %10 bile değil. Masal gibi.” dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonuyla halkı kandırdığına dikkat çeken Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Ekrem İmamoğlu imzasıyla yapılan bu ilanı görünce heyecanlandık. Hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla’daki bu metruk metro alanına gelip, Sayın Başkan ve TBM’i beklemeye başladık. Teşekkür edecek, sevinecektik. Olmadı. Maalesef yine olmadı. Mucize beklerken yine illüzyonla, yine bir gözbağcılık işiyle karşılaştık. İşin aslı; önceki dönem yapılan Kadıköy – Pendik Metrosuyla Bakanlığın Yaptığı Pendik – Sabiha Gökçen Metro bağlantısını sağlayan, yine önceki dönem başlayan bir işin TBM çıkış töreniymiş. Ama “TBM çıktı ışığı gördük” , “Tuzla Metrosu Bitiyor” algı operasyonuna şahit olduk. Sayın Başkan; Kaynarca-Pendik yazıp sonuna Tuzla ekleyerek, Tuzla halkına mesaj gayretiniz, tek kelimeyle; cambaza bak girişimi. Bu metruk, alandaki otlar, alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişmesine şahit oldu. Günler, aylar, yıllar, mevsimler geçti başka da bir şey görmediler.