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POLİTİKA

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

Sosyal medya platformu Twitter'ın milyonlarca kullanıcısının elektronik posta adresleri, internette yayınlandı. Bu durumun kullanıcıların kimliklerinin ifşasına kadar gidebileceği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede
Arşiv

Sosyal medya platformu Twitter'ın milyonlarca kullanıcısının elektronik posta adresleri, internette yayınlandı.

BBC'nin haberine göre, siber güvenlik firması Hudson Rock'un yöneticilerinden Alon Gal, bilgisayar korsanlarının milyonlarca Twitter kullanıcısına ait verileri ele geçirdiğini söyledi.

Gal, ele geçirilen bilgiler arasında 200 milyondan fazla Twitter kullanıcısına ait elektronik posta adresinin de olduğunu belirtti.

Elektronik posta adreslerinin ele geçirilmesinin oldukça "önemli" olduğunu kaydeden Gal, bu durumun Twitter hesaplarının ele geçirilmesine ve kullanıcıların kimliklerinin ifşasına kadar gidebileceğine dikkati çekti.

Diğer yandan, bir bilgisayar korsanlığı forumunda ücretsiz yayınlanan verileri indirdiğini duyuran bir teknoloji sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu elektronik posta adreslerinin doğru olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kopyalarının da olduğu vurgulan verilerin tamamının kontrol edilemediği belirtildi.

Geçen hafta ele geçirdiği iddia edilmişti

"Ryushi" adını kullanan bilgisayar korsanının, 400 milyon Twitter kullanıcısının elektronik posta ve telefon numarasını geçen hafta ele geçirdiği iddia edilmişti.

Bilgisayar korsanının, Twitter'dan verileri şirkete teslim edip silmek için 200 bin dolar talep ettiği öne sürülmüştü.

Soruşturma sürüyor

Bu arada, Twitter hakkında halihazırda bir veri ihlali soruşturması yürütülüyor.

Twitter, Ağustos 2021'de bilgisayar korsanlarının sistemdeki bir açıktan faydalandığını duyurmuş ancak bundan etkilenen hesap sayısı hakkında bilgi vermemişti. Medyada yer alan haberlerde, 5,4 milyon Twitter kullanıcısının bilgilerinin bilgisayar korsanlarının kullandığı bir internet forumunda 24 Kasım 2022'de paylaşıldığı belirtilmişti.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Aralık 2022'de Twitter'a veri ihlali nedeniyle soruşturma açtığını duyurmuştu.

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