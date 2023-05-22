Twitter sohbet odasında terör örgütü PKK'yı aklama yarışına girdiler

Twitter'da 'seçim 2023' isimli sohbet odasında, terör örgütü PKK lehine konuşmalar yapıldı.
Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında sandık başına gidecek. 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 49,51 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüzde 44,88 oy alan Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.
Sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası
İkinci tur seçimine sayılı günler kala, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapan hesaplar AK Parti aleyhine paylaşımlarla Kılıçdaroğlu'na destek olmaya devam ediyor.