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Twitter sohbet odasında terör örgütü PKK'yı aklama yarışına girdiler

Twitter'da 'seçim 2023' isimli sohbet odasında, terör örgütü PKK lehine skandal konuşmalar yapıldı. PKK'yı aklama çabasına giren 'kartolperest2' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, "terör kime göre terör" ifadesini kullanarak "PKK bütün mevcudiyetini kullansa hatta DEAŞ bütün mevcudiyetini kullansa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapabileceği kadar terör eylemi yapamaz." sözleriyle Türkiye'ye kin kustu.

12:28 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Twitter'da 'seçim 2023' isimli sohbet odasında, terör örgütü PKK lehine konuşmalar yapıldı.

Twitter'da 'seçim 2023' isimli sohbet odasında, terör örgütü PKK lehine konuşmalar yapıldı.

Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında sandık başına gidecek. 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 49,51 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüzde 44,88 oy alan Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.



Sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası

İkinci tur seçimine sayılı günler kala, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapan hesaplar AK Parti aleyhine paylaşımlarla Kılıçdaroğlu'na destek olmaya devam ediyor.

Twitter'da 'seçim 2023' isimli sohbet odasında, PKK lehine skandal konuşmalar yapıldı. Terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışan 'kartolperest2' isimli bir sosyal medya kullanıcısı,
"terör kime göre terör"
ifadesini kullandı.

Sohbet odasında skandal sözler: PKK Türkiye'nin yapabileceği kadar terör eylemi yapamaz

'Kartolperest2' isimli kullanıcı,
"PKK bütün mevcudiyetini kullansa hatta DEAŞ bütün mevcudiyetini kullansa Türkiye'nin yapabileceği kadar terör eylemi yapamaz."
sözleriyle Türkiye'ye kin kustu.


#PKK
#Twitter
#DEAŞ
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