Twitter sohbet odasında terör örgütü PKK'yı aklama yarışına girdiler

28 Mayıs'taki ikinci tur seçimleri HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle tam gaz sürüyor. HDP'li Hasip Kaplan ''Türkiye yeni bir dünyaya uyanacak'' şeklinde tehditler savurup, ''28 Mayıs'ta Tayyip gidecek, Selo gelecek'' açıklamasını yaptı. Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi kolu HDP ile yürüttüğü kirli ittifakın ödülü olarak Selahattin Demirtaş'ı özgürleştireceğini duyurmuştu. HDP de Kılıçdaroğlu ile mutabakata vardıklarını ilan edip, verilen sözlerin tutulmaması durumunda CHP'den hesap soracaklarını beyan etmişti.