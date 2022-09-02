Twitter'da tek kelimelik tweet akımına katılarak 'icraat' paylaşımı yapan Ekrem İmamoğlu alay konusu oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu Twitter'da tek kelimelik tweet akımına katıldı. Twitter hesabından 'icraat' yazarak paylaşan İmamoğlu, vatandaşların tepkisini çekti.

İcraat — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 2, 2022

'İCRAAT' PAYLAŞIMI YAPAN İMAMOĞLU'NA VATANDAŞTAN CEVAP: TATİL

Vatandaşlar, her afette tatilde olduğu ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu'nun bu paylaşımına 'tatil' notuyla yanıt verdi. Ucuz ulaşımdan, su faturasına indirime kadar pek çok vaadini yerine getirmeyen İmamoğlu'na yolda kalan ve geç gelen toplu ulaşım araçları da hatırlatıldı.

İmamoğlu'nun paylaşımına gelen bazı yanıtlar şu şekilde oldu:

Öte yandan İmamoğlu'nun geçtiğimiz senelerde attığı 'Tatil' tweeti de gündem oldu.

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