Gündem Twitterda tek kelimelik tweet akımına katılarak icraat paylaşımı yapan Ekrem İmamoğlu alay konusu oldu
POLİTİKA

Twitter'da tek kelimelik tweet akımına katılarak 'icraat' paylaşımı yapan Ekrem İmamoğlu alay konusu oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'da başlayan tek kelimelik tweet akımına katıldı. Hesabından 'icraat' yazarak paylaşan İmamoğlu, vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, her afette tatilde olduğu ortaya çıkan İmamoğlu'na 'tatil' notuyla yanıt verdi. Ucuz ulaşımdan, su faturasına indirime kadar pek çok vaadini yerine getirmeyen İmamoğlu'na yolda kalan ve geç gelen toplu ulaşım araçları da hatırlatıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Twitterda tek kelimelik tweet akımına katılarak icraat paylaşımı yapan Ekrem İmamoğlu alay konusu oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu Twitter'da tek kelimelik tweet akımına katıldı. Twitter hesabından 'icraat' yazarak paylaşan İmamoğlu, vatandaşların tepkisini çekti.

'İCRAAT' PAYLAŞIMI YAPAN İMAMOĞLU'NA VATANDAŞTAN CEVAP: TATİL

Vatandaşlar, her afette tatilde olduğu ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu'nun bu paylaşımına 'tatil' notuyla yanıt verdi. Ucuz ulaşımdan, su faturasına indirime kadar pek çok vaadini yerine getirmeyen İmamoğlu'na yolda kalan ve geç gelen toplu ulaşım araçları da hatırlatıldı.

İmamoğlu'nun paylaşımına gelen bazı yanıtlar şu şekilde oldu:

Öte yandan İmamoğlu'nun geçtiğimiz senelerde attığı 'Tatil' tweeti de gündem oldu.

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