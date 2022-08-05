Gündem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 4 ay önce açılışını yaptığı kütüphaneyi yeniden açtı
İSTANBUL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 4 ay önce açılışını yaptığı kütüphaneyi yeniden açtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 ay önce açılışını gerçekleştirdiği kütüphaneyi bir kez daha törenle açtı. Esenyurt'ta bulunan Gülten Akın Kütüphanesi'nin açılışını 150 günde 150 proje töreni kapsamında yeniden yapan İmamoğlu'nun kütüphaneyi 4 ay önce açtığı görüntüler gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 4 ay önce açılışını yaptığı kütüphaneyi yeniden açtı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

AK Parti döneminde yapımına başlanan projeleri sahiplenen ve verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dört ay önce açılışını gerçekleştirdiği kütüphaneyi tekrar açtı.

NİSAN AYINDA AÇILIŞ YAPMIŞTI

1 Nisan 2022 tarihinde Kasımpaşa Peyami Safa, Esenyurt Gülten Akın ve Büyük İstanbul Otogarı’nda yer alan Evliya Çelebi kütüphanelerini hizmete açan İmamoğlu, bugün gerçekleştirdiği törenle Esenyurt Gülten Akın Kütüphanesi'ni yeniden açtı.

İBB Başkanı İmamoğlu 4 ay önce açılışını yaptığı kütüphaneyi yeniden açtı
OYNAT 00:26
İBB Başkanı İmamoğlu 4 ay önce açılışını yaptığı kütüphaneyi yeniden açtı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Nisan'da Esenyurt Gülten Akın Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirmişti. İmamoğlu, aynı kütüphane için bugün (5 Ağustos) yeniden açılış töreni düzenledi.


150 günde 150 proje töreni kapsamında Gülten Akın Kütüphanesi'ni yeniden hizmete alan İmamoğlu'nun kütüphaneyi 4 ay önce açtığı görüntüler gündem oldu.

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