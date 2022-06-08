Gündem AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplendiği ortaya çıkan İBB çareyi 2017deki haberi silmekte buldu
İSTANBUL

AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplendiği ortaya çıkan İBB çareyi 2017'deki haberi silmekte buldu

İBB AK Parti Grupbaşkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz gün AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplenen İBB'ye tepki gösterdi. Göksu'nun 35 yeni spor salonu açacaklarını duyuran İBB'ye "Salonlara boya badana yapıp açılış yapıyorlar. İşleri güçleri şov ve algı." sözleriyle tepki vermesinin ardından belediyeden yeni bir hamle geldi. İBB, gelen tepkilerin ardından açılışını yaptığını iddia ettiği spor salonlarına dair 2017'de düzenlenen etkinliği konu alan haberi resmi web sitesinden kaldırdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplendiği ortaya çıkan İBB çareyi 2017deki haberi silmekte buldu
İBB 2017'de yapılan etkinliğin haberini kaldırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da 24 ilçede 35 yeni spor salonu açılacağını duyurdu. İBB'nin resmi sosyal medya hesabından da yapılan paylaşım sonrası İBB AK Parti Grupbaşkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 35 yeni spor salonu açacaklarını duyuran İBB'ye tepki gösterdi.

İBB'nin açılışını yapacağını duyurduğu spor salonlarının inşaatının AK Parti döneminde başladığını söyleyen Göksu şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbirini kendileri yapmadı, onlarda o vizyon yok. Tamamı AK Parti döneminde başladı, birçoğu da bitirildi. Salonlara boya badana yapıp açılış yapıyorlar. İşleri güçleri şov ve algı."

İBB için 'Kurdele belediyeciliği' ifadesini kullanan Göksu, söz konusu salonların inşaatlarının başladığı tarihleri de paylaştı.

İBB 2017'DEKİ HABERİ SİTEDEN KALDIRDI

AK Parti döneminde başlatılan projeleri sahiplenen İBB, Göksu'nun tepkisinin ardından harekete geçti. İBB'nin, açılışını yaptığını iddia ettiği okul spor salonlarına dair 2017'de düzenlenen etkinliği konu alan haberin resmi web sitesinden kaldırıldığı ortaya çıktı.

Mehmet Tevfik Göksu AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplenen İBB'nin oyununu bozdu
GÜNDEM
Mehmet Tevfik Göksu AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplenen İBB'nin oyununu bozdu
Kilosu 60 bin lira: Safranda bu yıl hedef 30 kilogramın üzerinde

Kilosu 60 bin lira: Safranda bu yıl hedef 30 kilogramın üzerinde
Kendisiyle çay içmek istiyorum

'Kendisiyle çay içmek istiyorum'

​Erik tarlası soyulan çiftçi şoka girdi.
Münbiçte PKK/YPGli teröristlerin kullandığı ABD yapımı TOWlar görüntülendi

​Sanki bit pazarı: Görenler 'bu kadar olmaz' diyerek isyan etti.

Bakan Çavuşoğlu: ​Türkiye olarak bu planı uygulanabilir görüyoruz

​'Yetkililere sesleniyoruz denetim şart.'

Türkiye için büyük güç: Düşmanı havada avlayacak.

​Altı yıldır evlerine hiç gidemediler.

​Tarih verildi: Tüm nesneler üzerinde denenecek.

Tek bedende iki ayrı dünya: Tıp camiası büyük heyecanla karşıladı.

​Milyonlarca memuru ilgilendiriyor: Örneklerle tek tek anlatıldı.

Bakan Bozdağ: Kira sözleşmelerinde artış önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.