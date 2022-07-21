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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu her felakette tatilde olan İmamoğlu'nu böyle savundu: Afet önceden haber vermez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul'da sel felaketi yaşanırken tatilde olduğu ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek geldi. Megakentte afet yaşanırken tatilini yarıda kesip dönmeyen İmamoğlu'nu "Afet önceden haber vermez" ifadesiyle savunan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanları tatilde olabilirler. Bunlar birer insan." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu her felakette tatilde olan İmamoğlunu böyle savundu: Afet önceden haber vermez
Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi sırasında tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. Megakenti sel götürürken Fethiye'de olduğu belirlenen İmamoğlu büyük tepki çekmişti.

"AFET DEĞİL SU BASKINI OLDU"

İBB Başkanı İmamoğlu, gelen tüm tepkilere rağmen tatilini yarıda kesip İstanbul'a dönmedi. İmamoğlu, tatilini tamamlamasının ardından İstanbul'a dönünce kameralar karşısına geçti. İBB Başkanı yaptığı açıklamada kendini şu sözlerle savundu:

"Yaratılan algıları değil yalın gerçeği konuşalım. İstanbul genelinde adına afet denilecek olay yaşanmadı. Birkaç ilçede su baskınları oldu. Gelişmeleri ekiplerimizden bilgi alarak anbean takip ettim."

Gelişmelerin ardından konuya ilişkin ilk kez değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu savunmaya soyundu.

KILIÇDAROĞLU: BAŞKANLAR TATİLDE OLABİLİR

Tatilin bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, başkanlarının tatilde olmasını normal bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Afet önceden haber vermez. Belediye başkanları tatilde olabilirler. Bulundukları yerin dışında olabilirler, yurt dışında olabilirler.

Bunlar birer insan. Tatile ihtiyacı veya bulundukları yerin dışına çıkmak gibi görevleri de olabiliyor. Yurt dışına da çıkabiliyorlar. Afet olduğunda onların kadroları var. Kadrolar dahil olurlar."

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