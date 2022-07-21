Kılıçdaroğlu her felakette tatilde olan İmamoğlu'nu böyle savundu: Afet önceden haber vermez

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TBMM Başkanı Şentop: Tüm dünya mülteci krizi ile karşı karşıya

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, tüm dünyanın sorunu haline gelen mülteci krizi ile ilgili konuştu. TBMM Başkanı Şentop, 'Tüm dünya derin ve hatta kronik hale gelmiş bir mülteci krizi ile karşı karşıya. Mülteci krizi ancak ve ancak bu durumun ana nedenleriyle mücadele etmekle mümkün olabilir. Ve böyle bir mücadelenin samimiyetle yürütülmesi; her bir mültecinin yaşam hakkının tüm dünyadaki tüm insanların yaşam hakkı kadar değerli olduğunun bilincine ve inancına sahip bir medeniyetin temsilcilerinin öncülüğüyle mümkündür' dedi.