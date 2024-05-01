TYB İstanbul'da Tabuta Sığmayanlar konuşuldu: Ender Çınar'a şükran beratı takdim edildi

"Tabuta Sığmayanlar" programı, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Şehit yakınlarının da katıldığı bu özel etkinlikte, şehitlerimizin hikâyelerini anlatan yakınlarının ifadeleri, katılımcılara unutulmaz duygusal anlar yaşattı.

Programın açılışında Hakkı Demir Anadolu İmam Lisesi musiki bölümü öğrencileri tarafından "Şehit Tahtında" ezgisi seslendirildi.





Programda Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Ender Çınar ve Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in annesi Gülcan Öztürkmen, şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatma misyonunu vurguladılar.





Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı Tabuta Sığmayanlar programının şehitlerimizin aziz hatıralarını diri tutmak noktasında önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirtti. "Tabuta Sığmayanlar" programının aynı zamanda uyanış çağrısı olduğunu vurgulayan Bıyıklı, şehitlerimizin aziz ruhlarını ve kahramanlıklarını toplumumuzun her bir ferdine, özellikle de genç nesillere anlatmak ve aktarmak her türlü takdirin üstündedir diye konuştu.

Ender Çınar’ın yapım ve yönetmenliğini üstlendiği “Tabuta Sığmayanlar” belgeselinin millî birlik ve beraberliğe büyük katkıda bulunduğunu vurgulayan Bıyıklı, “Bu toprak için toprağa düşen aslanlarımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Onlar bizim için canlarını feda ettiler. Onları unutur veya unutturursak, kalplerimiz kurusun. Yazarlarımız son kırk yılda Güneydoğu’da verilen mücadelenin destanını, şiirini veya romanını hakkıyla kaleme alamadı maalesef.. Unutulmamalıdır ki, edebiyata dökülmeyen hiçbir şey ebedileşmez. Bu kahramanlık hikayelerini ebedileştirmek için, onları edebiyatımıza taşımamız gerekiyor. Bu manada kamerasıyla şehitlerin şiirini yazan kıymetli Ender Çınar dostumuzu tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum." dedi.





Daha sonra söz alan Ender Çınar Tabuta Sığmayanlar programının hikayesini anlattı.

“Tabuta Sığmayanlar” belgeseli yapımcısı Çınar, programın amacını, "Şehitlerimizin hikâyelerini anlatarak onların bu topraklar için yaptıkları fedakarlıkları unutturmamak ve genç nesillere aktarmak" olarak ifade etti. Çınar, şöyle devam etti: "Bu programı hazırlarken amacımız, şehitlerimizin yaşamlarını, verdikleri mücadeleleri ve bu vatan için gösterdikleri kahramanlıkları belgesele dökerek onların hikayelerini yaşatmaktı. Şehitlerimizin ruhları, adanmışlıkları, bu topraklara olan bağlılıkları tabuta sığmayacak kadar büyük…”





Çınar, şehitlerin anılarına sahip çıkmanın önemini vurgulayarak, "Biz bu belgesellerle şehitlerimizin anılarını sadece kaydetmekle kalmıyor, aynı zamanda genç nesillere aktararak onların da bu kahramanlık öykülerinden ilham almasını sağlıyoruz. Şehitlerimiz, kendi hikayeleriyle bizlere cesaret, fedakârlık ve vatan sevgisinin ne anlama geldiğini öğretiyor." dedi.





Şehit Annesi Gülcan Öztürkmen ise oğlunun şehadetini, "Rabb'ime şükürler olsun, şehit olmayı çok isteyen bir insandı ve bu şerefi oğluma Rabb’im bahşetti. Şehitlerimizle gurur duyuyoruz, onların sayesinde burada gururla oturabiliyorum." sözleriyle anlattı. Türkmen, tüm şehit ailelerinin duygularını temsil edercesine konuştu ve şehitlerin hatıralarının her zaman yaşatılmasının önemini vurguladı. Gençlere önemli mesajlar verdi.





ENDER ÇINAR’A ŞÜKRAN BERATI

Programın sonunda, "Tabuta Sığmayanlar" belgeselinin yapımcısı Ender Çınar'a, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi adına Yazar Şerif Aydemir tarafından şükran beratı takdim edildi.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nin düzenlediği bu program, şehitlerimizin aziz ruhları için okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duaların ardından sona erdi.







