Üç bakandan Diyarbakır'da ortak basın açıklaması: Caniler hesap verecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Valiliğe hareket eden üç bakan ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımız olayı ilk andan itibaren takip etti, etmeye devam ediyor. Ayrıca ilgili bütün kuruluşlarımız süreci yakından takip ediyor. Bu olay ortaya çıkmadan caniler hesap vermeden elimiz kolumuz yüreğimiz burada olacak. Narin kızımızın öldürülmesiyle ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Tüm delilleri ve tanık ifadeleri toplanmakta ve incelenmektedir. Fail veya faillerin ortaya çıkarılması için ne gerekiyorsa yapılmaktadır. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda büyümesi önceliğimizdir. Bir çocuğa zarar vermek tüm insanlığa zarar vermekle eşdeğerdir. Çocuğun üstün yararını gözetmek hayati önemdedir.

"267 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU"