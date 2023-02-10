Üç gün sonra deprem bölgesine giden Akşener seçim konuştu

Bölgeye giden gazeteci Murat Yetkin, Meral Akşener'e sorularını yönlendirdi. Yetkin, Akşener'e neden depremden günler sonra bölgeye gittiğini sorduğunda sunduğu gerekçe şu oldu: "Üç gün. Şimdiye kadar neden gitmedim? Deprem çalışmasına engel olmamamız lazım, gürültü çıkarmamak lazım. Devlet konuşsun diye bekledim. Artık konuşma zamanı. Şimdi enkaz altından devleti çıkarıyor millet" cevabını verdi.