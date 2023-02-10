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Üç gün sonra deprem bölgesine giden Akşener seçim konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan depremlerden 72 saat sonra afet bölgesine gitti. Akşener, yüzyılın yaşadığı felaket olarak adlandırılan depremde seçimle alakalı soruları yanıtladı.

12:09 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremden 3 gün sonra afet bölgesine gitti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremden 3 gün sonra afet bölgesine gitti.

Bölgeye giden gazeteci Murat Yetkin, Meral Akşener'e sorularını yönlendirdi. Yetkin, Akşener'e neden depremden günler sonra bölgeye gittiğini sorduğunda sunduğu gerekçe şu oldu: "Üç gün. Şimdiye kadar neden gitmedim? Deprem çalışmasına engel olmamamız lazım, gürültü çıkarmamak lazım. Devlet konuşsun diye bekledim. Artık konuşma zamanı. Şimdi enkaz altından devleti çıkarıyor millet" cevabını verdi.


SEÇİM 18 HAZİRANA KALIR

Gazeteci Murat Yetkin'in Akşener'e seçimle alakalı yönelttiği soruya ise "14 Mayıs’a yetişeceğini sanmıyorum. 18 Haziran’a kalacağını sanıyorum. Bu yönde bir karar çıkacağına ihtimal vermiyorum. Biz siyasiler seçimin yapılması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız."




#Meral Akşener
#Deprem
#İYİ Parti
36 dakika önce
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