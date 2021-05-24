Gündem Üç milyon TLlik vurgun yaptıkları ortaya çıktı Yaşlı vatandaşları dolandıran 19 sahte bankacı yakalandı
KOCAELİ

Üç milyon TL'lik vurgun yaptıkları ortaya çıktı: Yaşlı vatandaşları dolandıran 19 sahte bankacı yakalandı

Kocaeli'de telefonla aradıkları yaşlı vatandaşlara, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp mobil bankacılık bilgilerini ele geçiren 19 kişi yakalandı. Şüphelilerin, 30 vatandaşı yaklaşık 3 milyon TL dolandırdıkları belirlendi.

Haber Merkezi İHA
Üç milyon TLlik vurgun yaptıkları ortaya çıktı: Yaşlı vatandaşları dolandıran 19 sahte bankacı yakalandı
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Kocaeli’de telefonla aradıkları yaşlı vatandaşlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek dolandırdığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul ve Bursa’da, Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 21 Mayıs tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


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Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların 30 vatandaşı, yaklaşık 3 milyon TL dolandırdıkları belirlendi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrasında, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.


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