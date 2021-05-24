Üç milyon TL'lik vurgun yaptıkları ortaya çıktı: Yaşlı vatandaşları dolandıran 19 sahte bankacı yakalandı

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Fenerbahçe'ye bedava orta saha: John Lundstram

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, gözler kadroya yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-lacivertliler kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo yerine, şu an boşta olan John Lundstram'ı transfer etmek istiyor.