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Gündem Üç şehrin Belediye Başkanvekili değişti Siirt, Diyarbakır ve Mardine yeni vali ataması
POLİTİKA

Üç şehrin Belediye Başkanvekili değişti: Siirt, Diyarbakır ve Mardin'e yeni vali ataması

Resmi Gazete’de yayınlanan Valiler Kararnamesi ile 41 şehrin valisi değişirken, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasından sonra belediye başkan vekilliği görevini yürüten iki vali de Mülkiyet Başmüfettişi oldu. Atamalara göre Adana Valisi Mahmut Demirtaş Mardin Valisi olarak atanırken, Antalya Valisi Münir Karaloğlu Diyarbakır Valisi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Diyarbakır'a yeni atama

2019 yılında terör örgütü ile bağlantısı olan kişileri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne doldurarak belediyeyi adeta bir PKK yuvası haline getiren Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'nın görevden alınmasının ardından Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu belediye başkan vekilliğine atanmıştı. Yayınlanan son kararname ile birlikte Güzeloğlu Mülkiyet Başmüfettişliğine atanırken, Diyarbakır'a Antalya Valisi Münir Karaloğlu atandı.

Siirt'e kayyım sonrası yeni vali

Hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından soruşturma açılan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık'ın yerine İçişleri Bakanlığı’nca yapılan kayyım Siirt Belediye Başkanvekilliği’ne Siirt Valisi Ali Fuat Atik getirilmişti. Açıklanan yeni kararname ile birlikte
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yapan Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valiliği'ne atandı.


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