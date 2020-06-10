Üç şehrin Belediye Başkanvekili değişti: Siirt, Diyarbakır ve Mardin'e yeni vali ataması

Diyarbakır'a yeni atama
2019 yılında terör örgütü ile bağlantısı olan kişileri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne doldurarak belediyeyi adeta bir PKK yuvası haline getiren Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'nın görevden alınmasının ardından Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu belediye başkan vekilliğine atanmıştı. Yayınlanan son kararname ile birlikte Güzeloğlu Mülkiyet Başmüfettişliğine atanırken, Diyarbakır'a Antalya Valisi Münir Karaloğlu atandı.
Siirt'e kayyım sonrası yeni vali
Hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından soruşturma açılan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık'ın yerine İçişleri Bakanlığı’nca yapılan kayyım Siirt Belediye Başkanvekilliği’ne Siirt Valisi Ali Fuat Atik getirilmişti. Açıklanan yeni kararname ile birlikte
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yapan Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valiliği'ne atandı.