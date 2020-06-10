Üç şehrin Belediye Başkanvekili değişti: Siirt, Diyarbakır ve Mardin'e yeni vali ataması Resmi Gazete’de yayınlanan Valiler Kararnamesi ile 41 şehrin valisi değişirken, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasından sonra belediye başkan vekilliği görevini yürüten iki vali de Mülkiyet Başmüfettişi oldu. Atamalara göre Adana Valisi Mahmut Demirtaş Mardin Valisi olarak atanırken, Antalya Valisi Münir Karaloğlu Diyarbakır Valisi oldu.

Haber Merkezi 10 Haziran 2020, 02:14 Son Güncelleme: 10 Haziran 2020, 03:01 Yeni Şafak