Uçak konforu erken başlıyor: Zamanımız ve paramız bize kaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pazar günü açtığı Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metro Hattı seferlerine başladı. Avrupa’nın en hızlı metrosu olan olan ve saatte 120 kilometre hızla giden metro, Kağıthane ile havalimanı arasındaki yolu 24 dakikaya düşürdü. Kağıthane İstanbul Havalimanı arası 34 km olan hat, bir kaç ay sonra açılacak olan Gayrettepe durağı ile 37,5 kilometreye çıkacak. Sabah 06.00’da başlayacak seferler, gece 00.00’a kadar sürecek.

HER AYRINTI DÜŞÜNÜLMÜŞ

Havalimanına ulaşımı kolaylaştıracak olan hattın ilk yolcuları arasına katıldık. Yolculuğumuza önce Mecidiyeköy’den başlayıp Mahmutbey Metrosu’na bindik. Bir durak sonra Kağıthane’de indik. Metrodan çıkıp karşı yola geçerek Kağıthane-İstanbul Havalimanı Hattı’na aktarma yapıp baştan sona gidip geldik. 8 istasyondan oluşan ve sadece 24 dakika süren yolculuğumuz sırasında, istasyonlarda, vatandaşların güvenli ve konforlu seyahat edebilmeleri için her ayrıntı düşünülmüş.

ÖZGÜN TASARIM

Son derece modern ve ferah olan metro istasyonların mimarisi de oldukça özgün. Bekleme salonlarındaki koltuklar uçak koltuğu şeklinde üretilmiş, bilgi ekranları ise uçak penceresi şeklinde dizayn edilmiş. Turnikelerden girişteki duvarlara ülkelerin saatlerini gösteren ışıklı paneller yerleştirilmiş. İç ve dış uçuş saatlerinin gösterildiği ekranlar, havalimanını gösteren yön levhaları ve asansörler de unutulmamış.

VALİZLERE RAF SİSTEMİ

4 vagondan oluşan metro araçları içerisinde seyahate uygun, rahat metro koltukları ve koltukların yakınında çantaların koyulabileceği raf sistemi bulunuyor. Havalimanının içine direkt ulaşımın sağlandığı 300 metrelik alanda da sağlık odası, bebek bakım odası, mescit ve tuvaletler yer alıyor.

ÜÇ SAATİM YOLDA ÖLÜYORDU

Yolculuk boyunca sohbet ettiğimiz vatandaşlar, zaman kazandıkları için durumdan oldukça memnun. Yaklaşık üç saatinin yolda geçtiğini söyleyen Melek Yüzbaşı, “İstanbul Havalimanı’nda vardiyalı çalışıyoruz. Ulaşım çok problem oluyordu. Çok şükür metro açıldı. Süreyi hesaplayamadığım için bugün evden erken çıktım. Vardiyama bir saat kala işe varmış olacağım” dedi.

TAKSİCİLERİN İNSAFINA KALMIŞTIK

Sürekli İran’dan alışveriş için Türkiye’ye geldiğini belirten Mustafa Ali, “Taksilerin insafına kalmıştık. Her seyahatimde Merter’de kalıyorum. İlk defa metroyu kullanıyorum. Türkiye toplu taşıma anlamında oldukça gelişmiş. Bu metro eksikti şimdi tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Yurt dışında çalıştığını belirten Ali Kesin ise şunları söyledi: “Anadolu Yakası’nda oturuyorum. Şimdi direkt Kağıthane’den Mecidiyeköy’e, oradan da metrobüsle evime geçeceğim. Yapandan Allah razı olsun.”

Bir ay ücretsiz

Metro hattı 22 Şubat’a kadar ücretsiz hizmet verecek. İstanbul Havalimanı metro ücreti, metrobüs ücretiyle aynı olacak. Kısa mesafe 9,90 TL, havalimanı ise 12 TL olacak. Öğrenciler ise indirimli faydalanmaya devam edecek.

İstanbul’un her yerinden ulaşım

* İstanbul’un her noktasından Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu’na ulaşım bulunuyor.

* Mecidiyeköy’den M7 Mahmutbey Metrosu’na binip Kağıthane İstasyonu’nda Havalimanı Metrosu’na aktarma yapılabiliyor.

* Mahmutbey’den M7 Mecidiyeköy Metrosu’na binip Kağıthane İstasyonu’nda aktarma yapılabiliyor.

* Edirnekapı Tramvayı’nın KİPTAŞ/Venezia durağında M7 Mecidiyeköy Metrosu’na geçip, ardından Kağıthane İstasyonu’nda aktarma yapılabiliyor.

* Metrobüsten Mecidiyeköy durağında inip M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’na geçip, ardından Kağıthane İstasyonu’nda aktarma yapılabiliyor.

* Eyüp Alibeyköy Tramvayı’nın Alibeyköy Metro durağında M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’na geçip, ardından Kağıthane İstasyonu’nda aktarma yapılabiliyor.



