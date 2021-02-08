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İSTANBUL

Uçaktan inen yolcu İstanbul Havalimanı'nda doğum yaptı

Rusya'dan İstanbul'a uçakla gelen bir yolcu pasaport kontrolü öncesi İstanbul Havalimanı'nda doğum yaptı. Hastaneye kaldırılan anne ile bebeğinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Yaşanan doğum telaşı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yaşanan doğum telaşı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rusya'nın St Petersburg şehrinden Türk Hava Yolları(THY) TK402 sefer sayılı uçağıyla İstanbul Havalimanı'na gelen ve THY'nin TK2182 sefer sayılı uçağıyla Ankara'ya aktarma yapacak olan Mukhamadal Ismaılov adlı yolcunun pasaport kontrolü öncesi doğum sancısı tuttu.

  • Şafak sağlık ekipleri ve havalimanı görevlilerinin yardımıyla Ismaılov bankın üzerinde doğum yaptı.

DHA
Yaşanan doğum telaşı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ekipler, doğumun ardından kadın ile bebeğini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğum sancısı başlayan kadın, 2 saatlik karla mücadeleyle hastaneye yetiştirildi
OYNAT 00:57
Doğum sancısı başlayan kadın, 2 saatlik karla mücadeleyle hastaneye yetiştirildi
Siirt'in Pervari ilçesindeki yolu karla kaplı Yapraktepe köyünde doğum sancıları tutan Beyhan İden (24), ekiplerin 2 saatlik mücadelesi sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Kadın polis, uygulama noktasında sancısı tutan hamile kadına doğum yaptırdı
OYNAT 00:53
Kadın polis, uygulama noktasında sancısı tutan hamile kadına doğum yaptırdı
Adana'da hastaneye giderken uygulama noktasında sancısı tutan kadın, burada görevli kadın polisin yardımı ile doğum yaptı. Dünyaya uygulama noktasında gözlerini açan bebeğe polisin adı verildi.

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