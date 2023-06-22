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Üçlü masa kurulmadan bitti: Karamollaoğlu'ndan 'Ya bizim çatımız ya hiç' çıkışı

CHP listelerinden Meclis'e toplam 35 milletvekili sokan Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin grup kurma hayali başlamadan bitti. Saadet Partililerin grubun kendi çatıları altında kurulması konusunda net bir tavır ortaya koyduğu öne sürüldü. Konuya sıcak bakmayan diğer partilerde istişarenin sürdüğü belirtildi.

17:54 . 22/06/2023 Perşembe
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Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin grup kurma çalışmalarında fikir ayrılığı.

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin grup kurma çalışmalarında fikir ayrılığı.

Milletvekilliği seçimlerine CHP çatısı altında giren ve toplamda 35 milletvekili kazanan Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi TBMM'de grup kurma konusunda görüşmelere başlamıştı.


Görüşmeler henüz ilerlememişken Saadet Partisi'nden önemli bir hamle geldi.


Oda TV'de yer alan habere göre; Grubun Saadet Partisi çatısı altında kurulması gerektiğini düşünen partililer görüşmelerde net tavırlarını ortaya koydu.

Saadet farklı bir çatı istemiyor


Farklı bir çatı altında olmama konusunda karar alan partililer
"Saadet Partisi'nin grup halinde varlığının ne kadar önemli olduğunu siyasi partiler biliyor. Bu grubun teşekkülü için yaklaşımımız bu olmalı"
görüşünde birleştiler.

Saadet Partisi'nin aldığı net tavrın ardından DEVA Partililer yetkili kurullarıyla görüşme halinde. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve ekibinin nasıl bir tutum sergileyeceği ise bilinmiyor.



#Saadet Partisi
#DEVA Partisi
#Gelecek Partisi
1 saat önce
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