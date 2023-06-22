Üçlü masa kurulmadan bitti: Karamollaoğlu'ndan 'Ya bizim çatımız ya hiç' çıkışı

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin grup kurma çalışmalarında fikir ayrılığı.
Milletvekilliği seçimlerine CHP çatısı altında giren ve toplamda 35 milletvekili kazanan Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi TBMM'de grup kurma konusunda görüşmelere başlamıştı.
Görüşmeler henüz ilerlememişken Saadet Partisi'nden önemli bir hamle geldi.
Oda TV'de yer alan habere göre; Grubun Saadet Partisi çatısı altında kurulması gerektiğini düşünen partililer görüşmelerde net tavırlarını ortaya koydu.
Saadet farklı bir çatı istemiyor
Saadet Partisi'nin aldığı net tavrın ardından DEVA Partililer yetkili kurullarıyla görüşme halinde. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve ekibinin nasıl bir tutum sergileyeceği ise bilinmiyor.