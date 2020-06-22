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3. SAYFA ADANA

Uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılmıştı: Adana'da ölen kız çocuğunun son görüntüleri yürek yaktı

Uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılmıştı: Adana'da ölen kız çocuğunun son görüntüleri yürek yaktı

Adana’da elektrik teline takılan uçurtmayı demir boru ile almak isterken akıma kapılarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybeden 12 yaşındaki Dilara Ünal’ın kayıtlara geçen son sözleri, "Bir zamanlar yoktum dediler ki öldüm, şimdi söyleyin herkese prenses geri döndü" oldu.

Haber Merkezi İHA
Uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan Dilara hayata tutunamadı.
Uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan Dilara hayata tutunamadı.

Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 51068 sokakta 30 Nisan Perşembe günü 12 yaşındaki Dilara Ünal, evlerinin damının yanından geçen elektrik teline takılan arkadaşının uçurtmasını almak istedi. Dilara Ünal, dama çıkıp demir boru ile tele uzanıp uçurtmayı almak isterken akıma kapıldı. Yaralanan kız çocuğu, Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

  • Vücudunun yüzde 75’i yanan Ünal, yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Ünal, 12'nci yaşına da hastanede girdi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Dilara'dan kahreden haber: Uçurtmasının peşinden ölüme gitti
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Dilara'dan kahreden haber: Uçurtmasının peşinden ölüme gitti

Adil tıp kurumu morguna kaldırılan kız çocuğunun cenazesi otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi.

İHA
Adana'da elektrik teline takılan uçurtmayı demir boru ile almak isterken akıma kapılarak ağır yaralanan 12 yaşındaki Dilara Ünal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şarkı söyleyip ölümden bahsetti

Bu arada Ünal’ın yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Ünal’ın son görüntülerinde şarkı söylediği görüldü. Ayrıca Ünal görüntülerde ölümden ve geri dönmekten bahsederek şöyle konuştu:

"Bir zamanlar yoktum dediler ki öldüm, şimdi söyleyin herkese prenses geri döndü." Ünal’ın bu görüntülerden kısa süre sonrada hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA
Anne Zahide Ünal, 12 yaşında kaybettiği kızının mezarını her gün ziyaret ediyor.

"Annesi mezarına çok sevdiği kuş maketleri getirdi"

Anne Zahide Ünal, 12 yaşında kaybettiği kızının mezarını her gün ziyaret ediyor. Ünal, kızının mezarına kuşları çok sevdiği için bir maket kafes yaptırıp maket kuşlar getirdi.

Kızının mezarını çiçek bahçesine çeviren anne, Adana’da evlerin çok yakınından elektrik telleri geçtiği için onlarca kişinin öldüğünü, ocakların söndüğünü belirterek, "Hastanede 12 gün geçirdik ben hep umutluydum ama doktorlar hayati tehlike devam ediyor diyorlardı ve böyle bir sonu zaten bekliyorlarmış bana söylememişler. Benim mahallemde bu yaşanan ilk olay değil son olacağını da düşünmüyorum zaten ve bununla ilgili herhangi bir şey yapılmıyor. Yetkililer kentsel dönüşüm geldiğinde bunlar buradan kaldırılacak diyorlar ama o zaman kadar daha kaç can kaybedeceğiz. Bugün de bir işçi hayatını kaybetmiş maalesef çok fazla yaşanıyor bu olay bir an önce önlem alınmasını istiyorum. Benim bildiğim mahallemizde bu yüzden 4 kişi hayatını kaybetti, hatta geçen yıl boya işi yapan birinin fırçası değiyor elektrik tellerine ve orada vefat etti" dedi.

Kızının 11 yaşında akıma kapıldığını hastanede 12 yaşına girdiğini anımsatan Ünal şöyle devam etti:

"Ben kızımı kaybetmiş gibi hissetmiyorum sabahları kalkıyorum ve fotoğrafına günaydın diyorum, yatarken de iyi geceler diyorum. Her gün buraya gelip çiçeklerini suluyorum yani hep yanımda gibi hissediyorum."

Dilara Ünal çok başarılı bir öğrenci olduğu için öğretmenlerinin onun karnesini de hazırlayıp annesine verdiği öğrenildi.

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