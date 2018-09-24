Ucuz altın alayım derken dolandırıldı

Antalya’da ucuz altın almak isterken 60 bin lira dolandırıldığını iddia eden gurbetçi Dursun Tekin, polise gelerek şikayette bulundu.

Almanya’dan Türkiye’ye geldiğinde birikimiyle bin 330 adet çeyrek altın alıp yatırım yapmak istediğini belirten Tekin, “Bana ’ben Anadolu çocuğuyum’ demişti. Altınlara aracılık yapıyordu. Hatta bir sakal da bana atarsın demişti ama 60 bin liramı alıp ortalıktan yok oldu. 20 bin lira kar edeyim derken, üstüne şimdi soğuk su içtim” dedi.

Olay, 3 Eylül günü, Döşemealtı ilçesi Evdirhan Mahallesi’nde meydana geldi. Almanya’da 45 yıldır çalışan 3 çocuk babası Dursun Tekin (66), bir müddet önce Türkiye’ye gelerek burada emekli oldu. Elindeki birikimiyle Ankara’dan ev alan Dursun, ardından buradaki evini satarak Antalya’ya yerleşme kararı aldı. Yaşlı adam, Antalya’dan da ev alıp, arta kalan parasını ise altına yatırım yapmak istedi.

İddiaya göre, Dursun’a Serkan kod adlı bir şahıs, arkadaşında uygun fiyata elinde bin 330 adet çeyrek altın olduğunu ve 60 bin liraya vereceğini söyledi. Fiyatı uygun bulan Dursun, parayı elden teslim etti ve yine iddiaya göre, Serkan kod adlı şahıs, altınları bir arkadaşının getireceğini söyleyerek oradan ayrıldı. Alışverişin ardından altınlarını beklemeye koyulan Dursun, uzun süre sokak ortasında beklemesine rağmen ne gelen oldu ne giden. Ardından Serkan kod adlı şahsı arayan Dursun, telefonun kapalı olunca dolandırıldığını anladı ve polise giderek şikayetçi oldu.

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"Soğuk su içtim"

Çocuklarına yatırım için bankadaki parasını altına yatırım yapmak istediğini ama sonunun hüsranla bittiğini belirten Tekin, “Ucuza altın almak istemiştim. Bana daha önceki tanışmamızda altınları da gösterdiler. Daha sonra fiyatta anlaştık, ucuza alacaktım ve yaklaşık 20 bin lira kar edecektim. Bunun 2 bin lirasını Serkan adlı o kişiye verecektim. Ben de Anadolu çocuğuyum, bana da bir sakal atarsın’ demişti. 60 bin liramı aldı ve ortadan kayboldu. 20 bin lira kar edeyim derken 60 binin üzerine soğuk su içtim” dedi.

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