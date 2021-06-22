Uğur Dündar'a birlikte yayın yaptığı Müjdat Gezen'den destek: Yanında olmazsam gözüm açık ölürüm

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz’ın kurucuları arasında Uğur Dündar'ın da bulunduğu Artı1 TV'ye destek olduğu iddiası, Dündar'ın sert tepkisiyle karşılaşmıştı.
Dündar, Tele1 yayınında Özdil'e "Yazıklar olsun. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin, sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be utan! Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım" demişti.
"Yanında olmazsam gözüm açık ölürüm"
Özdil ve Dündar'la birçok televizyon programı yapan ve her ikisiyle de yakın arkadaşlığı bulunan oyuncu Müjdat Gezen, Uğur Dündar'a destek verdi.
Tele1 yayınına bağlanan Gezen, "Sen benim yarım asırdan fazla arkadaşım. Eğer ben bu gece senin yanında olmazsam gözüm açık ölürüm" dedi.