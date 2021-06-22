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POLİTİKA

Uğur Dündar'a birlikte yayın yaptığı Müjdat Gezen'den destek: Yanında olmazsam gözüm açık ölürüm

Sezgin Baran Korkmaz ve 'sol mahalle' arasındaki bağı ifşa eden Yılmaz Özdil'e, gazeteci Uğur Dündar'ın tepki göstermesi sonrası başlayan atışmada, ikilinin yakın arkadaşı oyuncu Müjdat Gezen tarafını belli etti. Dündar'la yarım asırdan fazladır arkadaş olduğunu belirten Gezen, "Senin yanında olmazsam gözüm açık ölürüm" diyerek Uğur Dündar'a destek çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğur Dündara birlikte yayın yaptığı Müjdat Gezenden destek: Yanında olmazsam gözüm açık ölürüm
Müjdat Gezen ve Uğur Dündar

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz’ın kurucuları arasında Uğur Dündar'ın da bulunduğu Artı1 TV'ye destek olduğu iddiası, Dündar'ın sert tepkisiyle karşılaşmıştı.

Dündar, Tele1 yayınında Özdil'e "Yazıklar olsun. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin, sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be utan! Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım" demişti.

Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin
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Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar'ın sert tepkisine neden oldu. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” dedi.

"Yanında olmazsam gözüm açık ölürüm"

Özdil ve Dündar'la birçok televizyon programı yapan ve her ikisiyle de yakın arkadaşlığı bulunan oyuncu Müjdat Gezen, Uğur Dündar'a destek verdi.

Tele1 yayınına bağlanan Gezen, "Sen benim yarım asırdan fazla arkadaşım. Eğer ben bu gece senin yanında olmazsam gözüm açık ölürüm" dedi.

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