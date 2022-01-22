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POLİTİKA

Uğur Dündar'dan iktidara tehdit: Not ediyoruz gün gelir hesabı sorulur

Gazeteci Uğur Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği için tutuklanan Sedef Kabaş üzerinden iktidarı tehdit etti. Yaşananları 'not ettiklerini' söyleyen Dündar, "Bizi ürkütemezsiniz. Bunu yazıyoruz bir kenara. Gün gelir hesap döner, onun da hesabı sorulur" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğur Dündardan iktidara tehdit: Not ediyoruz gün gelir hesabı sorulur
Uğur Dündar

Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı. Kabaş, hakkında açılan soruşturma sonrası gözaltına alınmış ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

DÜNDAR'DAN İKTİDARA TEHDİT: NOT EDİYORUZ

Dün akşam saatlerinde, aynı kanalda yayınlanan bir başka programda konuşan Gazeteci Uğur Dündar, iktidarı tehdit etti.

Uğur Dündar'dan iktidara tehdit: Not ediyoruz gün gelir hesabı sorulur
OYNAT 00:32
Uğur Dündar'dan iktidara tehdit: Not ediyoruz gün gelir hesabı sorulur
Gazeteci Uğur Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği için tutuklanan Sedef Kabaş üzerinden iktidarı tehdit etti. Yaşananları 'not ettiklerini' söyleyen Dündar, 'Bizi ürkütemezsiniz. Bunu yazıyoruz bir kenara. Gün gelir hesap döner, onun da hesabı sorulur' ifadelerini kullandı.

Yaşananları 'not ettiklerini' söyleyen Dündar, "Bizi ürkütemezsiniz. Bunu yazıyoruz bir kenara. Gün gelir hesap döner, onun da hesabı sorulur" ifadelerini kullandı.

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