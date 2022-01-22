Uğur Dündar'dan iktidara tehdit: Not ediyoruz gün gelir hesabı sorulur

Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı. Kabaş, hakkında açılan soruşturma sonrası gözaltına alınmış ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

DÜNDAR'DAN İKTİDARA TEHDİT: NOT EDİYORUZ

Dün akşam saatlerinde, aynı kanalda yayınlanan bir başka programda konuşan Gazeteci Uğur Dündar, iktidarı tehdit etti.

Yaşananları 'not ettiklerini' söyleyen Dündar, "Bizi ürkütemezsiniz. Bunu yazıyoruz bir kenara. Gün gelir hesap döner, onun da hesabı sorulur" ifadelerini kullandı.

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