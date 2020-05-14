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EĞİTİM

Uğur Okulları yeni normale hazır: Sınıflara yeni düzen getiriliyor

Uğur Okulları kapsamlı bir çalışma hazırlayarak “Kovid-19 Salgını Sonrası Eğitim ve Öğretimde Alınacak Tedbirler ve Uygulamalar Rehberi”ni yürürlüğe koydu ve okullarını bu rehberdeki yönergeler ile yeniden kurgulamaya başladı. Rehber, okulun her alanı, okula geliş ve gidişin her aşaması için ayrıca oluşturulmuş önlemleri ve uygulamaları kapsıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nevzat Kulaberoğlu
Nevzat Kulaberoğlu

Yeni tip koronoviru?s (Kovid-19) salgını sonrası tüm sektörlerde olduğu gibi eğitimde de yeni bir düzen oluşturma süreci konuşuluyor. Okulların ve öğrencilerin hijyen, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde öğrenimlerine devam etmeleri için çeşitli önlemler alınması planlanıyor. Uğur Okulları kapsamlı bir çalışma hazırlayarak "Kovid-19Salgını Sonrası Eğitim ve Öğretimde Alınacak Tedbirler ve Uygulamalar Rehberi"ni yürürlüğe koydu ve okullarını bu rehberdeki yönergeler ile yeniden kurgulamaya başladı. Rehber, okulun her alanı, okula geliş ve gidişin her aşaması için ayrıca oluşturulmuş önlemleri ve uygulamaları kapsıyor.

AYRI ÇALIŞMALAR YAPILDI

Öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin, okul personelinin sağlığının tüm konulardan daha öncelikli olduğunu dile getiren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Genel Müdürlük Birimleri olarak kapsamlı bir rehbere imza attıklarını dile getirdi. Evden başlayıp okula geliş yolculuğunu da kapsayacak her aşamayı rehbere dahil ettiklerini belirten Kulaberoğlu, "Kovid-19 salgınına karşı Uğur Okullarında alınması gereken tebdirlerin belirlenerek hastalığın okullarımızda yayılmasının önlenmesi amacıyla hazırladığımız kapsamlı rehberimiz 150 maddeden oluşuyor. Öğrencilerimizin, okula geliş- gidişinde, okulda olduğu anlarda temas ettiği her alanı ve herkesi düşünerek çalışmamızı detaylandırdık. Velilerimizin evlerde alabilecekleri önlemleri de sürece dahil ettik" dedi.

YENİ DÜZENLEME YAPILDI

Önlemlerle ilgili örnekleri de aktaran Kulaberoğlu Sağlık Bakanlığı’nın aldığı önlemleri dikkate aldıklarını dile getirdi. Kulaberoğlu; “Maske, ateş ölçer, dezenfektan ve sosyal mesafe gibi artık yeni düzenimizin en başında yer alan maddeleri her alanda, kesintisiz uygulayacağız. Öğrenci servislerimizin mevcudunu sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak yeniden düzenleyeceğiz. Hem servis hem okul araçlarımızın hijyeni çok sık aralıklarla yapılacak. Okulun merdivenleri sadece çıkış ve sadece iniş merdivenleri olarak ayrılacak ve temas azaltılacak” dedi.

Sınıflara yeni düzen geliyor

  • Sınıflarda yeni oturma düzeni oluşturulacağına dikkat çeken Kulaberoğlu; “Sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni oluşturuyoruz. Ders esnasında sınıf kapıları açık olacak, öğrenciler ve öğretmenler maskeli olacak, öğretmenimiz siperlik de takacak. Ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası olmak üzere her koşul göz önünde bulundurularak tebdirler alınacak ve takibi yapılacak. Havalandırma hem okulda hem servislerde klima ile değil doğal yollarla sağlanacak. Pencereler açık kalacak, sınıflar hem gece hem gündüz düzenli olarak havalandırılacak” şeklinde konuştu.

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