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POLİTİKA

Ukrayna Güvenlik Servisi manastıra baskın yaptı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), sabah saatlerinde tarihi Kiev-Pechersk Lavra isimli Ortodoks Hristiyan manastırına baskın düzenledi. SBU baskının ''Rus özel servislerinin yıkıcı faaliyetlerine yönelik'' olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Ukrayna Güvenlik Servisi manastıra baskın yaptı
SBU'nun baskını

SBU açıklamasında baskını, tarihi manastırın ‘Rus dünyasının merkezi’ olmasını önlemek için yaptıklarını ve manastırda bir takım araştırma-soruşturma yürüttüklerini ifade etti. SBU, Ukrayna'daki Rus özel servislerinin yıkıcı faaliyetlerine karşı sistematik çalışmasının bir parçası olarak baskını düzenlediklerini vurguladı. Manastırdaki binaların ‘yasaklanmış maddeler’ konusunda arandığını belirten SBU ayrıca “Lavra topraklarındaki kişilerin, Ukrayna'nın devlet egemenliğine zarar verecek şekilde yasadışı faaliyetlerde bulunmalarına ilişkin kontroller” yapıldığını ifade etti.

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