Ukrayna'dan yola çıktılar Türkiye sınırında büyük şok yaşadılar: Kot pantolona ve vücutlarına sarmışlar

Ukrayna'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giden araçta şoför, ikinci şoför ve 7 yolcu bulunan minibüs, gümrük kontrol noktasına geldi. Minibüstekilerin hepsi beyan edilecek eşya taşımadıklarını belirtmesi üzerine araç, detaylı bir gümrük muayenesinden geçirilmek üzere seçildi. Sürücü ve ikinci sürücü Ukrayna vatandaşı olan şahısların şahsi muayeneleri sırasında yapılan kontrollerde, her iki sürücünün de karın bölgesinde, kot pantolon kemerinin altında sarı metal ürünler içeren bir paketin gizlendiği tespit edildi.