Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Ukrayna'dan yola çıktılar Türkiye sınırında büyük şok yaşadılar: Kot pantolona ve vücutlarına sarmışlar

Ukrayna'dan yola çıktılar Türkiye sınırında büyük şok yaşadılar: Kot pantolona ve vücutlarına sarmışlar

11:0015/05/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
13 adet 24 ayar altın ve toplam ağırlığı 3 kilo 680 gram olan ziynet eşyası ele geçirildi.
13 adet 24 ayar altın ve toplam ağırlığı 3 kilo 680 gram olan ziynet eşyası ele geçirildi.

Ukrayna'dan yola çıkarak Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gitmekte olan yabancı plakalı minibüs şoförleri, kot pantolon altına ve vücutlarına sardıkları kaçak altın ile yakalandılar. Kapıkule Sınır Kapısı'na gelemeden Kaptan Andreevo gümrük görevlileri, ülkeden ayrılan bir minibüsün iki şoförünün vücudunun üzerinde gizlenmiş halde toplam 4 kilo 592 gram kaçak altın eşya ele geçirdi.

Ukrayna'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giden araçta şoför, ikinci şoför ve 7 yolcu bulunan minibüs, gümrük kontrol noktasına geldi. Minibüstekilerin hepsi beyan edilecek eşya taşımadıklarını belirtmesi üzerine araç, detaylı bir gümrük muayenesinden geçirilmek üzere seçildi. Sürücü ve ikinci sürücü Ukrayna vatandaşı olan şahısların şahsi muayeneleri sırasında yapılan kontrollerde, her iki sürücünün de karın bölgesinde, kot pantolon kemerinin altında sarı metal ürünler içeren bir paketin gizlendiği tespit edildi.

İkinci sürücünün taşıdığı paketlerden birinde, bilirkişi değerlendirmesine göre 13 adet 24 ayar altın ve toplam ağırlığı 3 kilo 680 gram olan ziynet eşyası ele geçirildi. Minibüs sürücüsünün sakladığı diğer pakette ise toplam değeri 912 gram altın eşyası ele geçirildi.

Yakalanan 4 kilo 592 gram kaçak altın eşya ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.



#Ukrayna
#Bulgaristan
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DÜNYADA KİTAP OKUMA SÜRELERİ AÇIKLANDI: Hangi ülke kaç saat kitap okuyor?