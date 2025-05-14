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Arnavutköy’de kaçak balık avı: 900 kalkan balığına el konuldu

Arnavutköy’de kaçak balık avı: 900 kalkan balığına el konuldu

20:5314/05/2025, Çarşamba
DHA
Yeni Şafak
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İstanbul'da kaçak balık avı
İstanbul'da kaçak balık avı

Arnavutköy'de kaçak balık avladığı tespit edilen 3 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Operasyonda yaklaşık değeri 2 milyon lira olan 900 kalkan balığına el koyulurken 3 kişiye toplam 189 bin lira ceza yazıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaburun Balıkçı Barınağı mevkiinde yaptıkları denetimlerde 'Mavi Deniz 53' isimli balıkçı teknesiyle kaçak balık avlandığını belirledi. Yapılan denetimlerde, avlanma dönemi dışında ve av ruhsatlarında belirtilen ekipmanların haricinde av aracı kullanılarak yakalandığı tespit edilen, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 900 kalkan balığı el konularak İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Öte yandan şüphelilerin balıkları avlarken kullandığı yaklaşık 300 bin lira değerindeki av malzemesine el konuldu. Balıkçı teknesinde bulunan B.Y. ve H.Ç. ile balıkların taşınmasında kullanılan aracın sürücüsü H.K.'ye toplam 189 bin 55 lira ceza yazıldı.




#Arnavutköy
#Kaçak balık avı
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