Ulaşıma kar engeli: Anadolu Otoyolu ve Bolu Dağı geçişi
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine, D-100 karayolu ise tüm araçlara kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılana açıklamada, "Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır." denildi.
Bolu’da geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu D100 karayolu ve TEM Otoyolu’nda kar küreme ve tuzlama araçları yolları açık tutabilmek için aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Araçlar alternatif güzergahlara yönlendiriliyor
Yoğun kar yağışı sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı D100 karayolu Bolu Dağı güzergahının İstanbul ve Ankara yönleri tüm araçların geçişine kapatıldı. Araçlar trafik ekipleri tarafından kurulan uygulama noktalarından otoyola yönlendiriliyor.