Ulaşıma kar engeli: Anadolu Otoyolu ve Bolu Dağı geçişi

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine, D-100 karayolu ise tüm araçlara kapatıldı.

Bolu’da geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu D100 karayolu ve TEM Otoyolu’nda kar küreme ve tuzlama araçları yolları açık tutabilmek için aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Araçlar alternatif güzergahlara yönlendiriliyor

Yoğun kar yağışı sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı D100 karayolu Bolu Dağı güzergahının İstanbul ve Ankara yönleri tüm araçların geçişine kapatıldı. Araçlar trafik ekipleri tarafından kurulan uygulama noktalarından otoyola yönlendiriliyor.

GÜNDEM İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?

FOTOĞRAF 14 Düzce'de TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkiinde 1 TIR'ın kayması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 30 araç çarpıştı. Kaza, TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkiinde meydana geldi. 1 TIR'ın kayması sonucu yaşanan zincirleme kazada 30 araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralı var. İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler yaralılara müdahale ediyor. Ekipler bir yandan da yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza yerinden fotoğraflar... TEM'de zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi Düzce'de TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkiinde bir TIR'ın kayması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 30 araç çarpıştı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken İstanbul yönü trafiğe kapandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 15 Karayolları Genel Müdürlüğü, bugün saat 10.00 itibariyle kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan yolların listesini yayımladı. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun TIR trafiğine kapalı olduğu, otoyolun Bahçe-Nurdağı-Gaziantep arasının ise araç trafiğine tamamen kapatıldığı belirtilerek, şöyle denildi: Konya Seydişehir-Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır. Konya'yı Ankara, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk ve Karapınar'a bağlayan yollar ulaşıma kapatılmıştır. Kayseri-Malatya yolu ulaşıma kapatılmıştır. Pınarbaşı-Gürün Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kangal-Divriği-Arapgir yolu ulaşıma kapatılmıştır. Zara-Refahiye yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kahramanmaraş-Göksun yolu TIR trafiğine kapatılmıştır. Taşkent-Sarıveliler yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akşehir-Isparta yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kağızman-Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır. Bursa-Bilecik yolu TIR trafiğine kapatılmıştır. Akçakoca-Düzce yolu Kabalak Mevkii TIR trafiğine kapatılmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı: İşte kar nedeniyle kapalı olan 14 karayolu Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkilerken ulaşımda da aksamalara yol açıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle aralarında Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun da bulunduğu bazı bölgelerde yolların ulaşıma kapatıldığını duyurdu. BiP'te paylaş

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