Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu konuşuyor

\"TOPLAM 1 MİLYON 710 BİN AVRO EKONOMİK KAZANÇ ELDE EDİLECEK\"<br><br>Zaman tasarrufundan 148 milyon avro, Karayolu Bakım ve İşletme Maliyetlerinde azalma ile 31 milyon avro, kaza maliyetlerinde azalma ile 302 bin avro, hava kirliliği, su kirliliği, karbon emisyon salınımında azalmaya katkılarından toplam 1 milyon 710 bin avro ekonomik kazanç elde edileceğini dile getiren Karaismailoğlu, sadece bu tablonun dahi gerçek anlamda İstanbul için kimin çalıştığının en güzel göstergesi.\" dedi. <br>