Ülkeler Türkiye'den yardım istiyor: Sudan'dan 140 Türk vatandaşının tahliye süreci başladı

Türkiye, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'da Türk vatandaşlarının tahliyesini sürdürüyor.

Dışişleri Bakanlığı, çatışmaların yaşandığı Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliye sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada 140 kişilik iki grubun Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya doğru hareket ettirildiği ve sonrasında ise havayoluyla ülkemize intikal ettirileceği belirtildi.

Türkiye vatandaşlarını kurtarmak için harekete geçti

Türkiye, Sudan'da çatışmaların başlamasının ardından kısa sürede vatandaşların ve Büyükelçilik personelinin tahliyesini gerçekleştirmek adına harekete geçti.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan'da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

22 Nisan günü ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sudan Dışişleri Bakanı Ali Al Sadık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada temaslar sonucu 23 Nisan'da 140 kişilik iki grup halinde vatandaşların Etiyopya üzerinden tahliye sürecinin başladığı belirtildi.

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya doğru hareket ettirilen vatandaşların daha sonra ise Etiyopya’dan havayoluyla ülkemize intikal ettirileceği kaydedildi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği tarafından belirlenen diğer iki toplanma alanındaki vatandaşların ise sahadaki güvenlik koşulları da dikkate alınarak mümkün olan en kısa süre içinde tahliye edileceği de ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında Darfur eyaletinin Nyala şehrinde bulunan Türkiye-Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Türk çalışanlarına yönelik tedbirlerin değerlendirildiği ve hastanenin zor koşullar altında hizmet vermeye devam ettiği de kaydedildi.

ABD ve İngiltere gibi ülkeler vatandaşlarını Sudan'dan çıkaramadı

Söz konusu açıklamada tahliye sürecinde Türkiye'nin başarısına da değinildi.

Açıklamada ABD, İngiltere ve diğer bazı ülkelerin Sudan'dan yalnızca kendi Büyükelçilik personelini çıkarabildiği ancak herhangi bir vatandaşın tahliyesini gerçekleştiremediklerine dikkat çekildi.

Hartum’daki Türk Büyükelçiliğinin faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği belirtilen açıklamada Büyükelçiliğin tahliye edilmesinin ise sözkonusu olmadığı ifade edildi.

Diğer ülkeler Türkiye'den yardım istiyor

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, pek çok ülkenin kendi vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye'den yardım talebinde bulunduğunu da açıkladı.



