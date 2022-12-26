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KAYSERİ

Ülkücüsüz ülkücü buluşması: 'Kılıçdaroğlu’nun programına katılanları şehirde kimse tanımıyor'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de ‘ülkücüsüz ülkücü buluşması’ gerçekleştirdi. Programı Zafer Partisi’nden ayrılıp CHP’ye geçen Anıl Ulukuş ve ekibinin organize ettiği öğrenildi. Kayseri’de Ülkü Ocakları’ndan bir yetkili “Kılıçdaroğlu’nun programına katılanları şehirde kimse tanımıyor” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ülkücüsüz ülkücü buluşması: Kılıçdaroğlu’nun programına katılanları şehirde kimse tanımıyor
​CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de ‘ülkücüsüz ülkücü buluşması’ gerçekleştirdi.

Son günlerde rotasını ülkücü tabana çevirip kendisine “Bozkurt Kemal” sloganları attıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de de ayrı söylemlerine devam etti. Partiye yakın yayın organları Kılıçdaroğlu’nun Kayseri’de “Ülkücü kanaat önderleri ile bir araya geldiğini” iddia etti. “21. Yüzyılda Milliyetçilik” adı altında gerçekleştirilen toplantıda ülkücü olduğu iddia edilen bazı isimlerin yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu da kürsüye çıkarak Türkiye’deki “Asıl milliyetçi partinin CHP olduğunu” iddia etti.

Özdağ’dan transfer etmiş

Ancak salondakilerin ülkücü olmadığı ortaya çıktı. Daha önce bir benzeri Ankara’da da düzenlenen programı, Zafer Partisi’nden ayrılan Anıl Ulukuş ve ekibinin organize ettiği öğrenildi. Zafer Partisi’nin gençlik yapılanması Ayyıldız Hareketi’nin Kurucu Başkanı olan Ulukuş’un, daha sonra Genel Başkan Ümit Özdağ ile yollarını ayırarak CHP’ye geçtiği belirtildi. Kendini ‘Kemalist’ olarak tanımlayan Ulukuş’un organize ettiği ‘ülkücü buluşması’na katılanların da yine Zafer Partisi’nden ayrılan isimler ve CHP’liler olduğu ifade edildi.

Anıl Ulukuş, daha önce Zafer Partisi’ndeydi.
Anıl Ulukuş, daha önce Zafer Partisi’ndeydi.

TOPLANTIDA ÜLKÜCÜ GÖRMEDİK

Kayseri ve Ankara’daki Ülkü Ocakları kaynakları bu buluşmada ülkücü olmadığını belirterek “Kılıçdaroğlu’nun programına katılanları şehirde kimsenin tanımadığını” söyledi. Şehirde yaklaşık 30 yıldır ülkücü harekete hizmet ettiğini, her kademede görev yaptığını belirten Ülkü Ocakları yetkilisi şunları kaydetti: “Kayseri, ülkücüler için önemli bir yer. Sanki bir bölünmüşlük varmış gibi bir algı oluşturmak için hazırlanmış bir oyun. Bu buluşmaya katılanlar arasında ülkücü kimseyi görmedik. ”

CHP’ye geçen Ulukuş, nülkücüsüz ülkücü buluşmasını organize etti.
CHP’ye geçen Ulukuş, nülkücüsüz ülkücü buluşmasını organize etti.

ELİ OLAN BOZKURT YAPABİLİR!

  • “Şehrimizde darbe dönemlerinde cezaevlerine atılan, bedel ödeyen çak sayıda ‘Taş Medreseli’ ülkücü var. Onlardan da katılan almadı. Geçmişte yolu birkaç kez ocaklara düşüp fotoğraf çektirmekten öteye geçmemiş insanlar varsa bilmiyoruz. Sonuçta eli olan herkes bozkurt yapıp ‘ülkücüyüm’ diye ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu kiminle buluştu bilmiyoruz, tanımıyoruz.”

İMAM HATİP BULUŞMASI GİBİ

Milliyetçi muhafazakarlardan oy almaya çalışan Kılıçdaroğlu, 30 Eylül 2020’de de benzer bir operasyona imza atmıştı. CHP Genel Merkezi, Kılıçdaroğlu’nun Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ersin Şimşek’le görüştüğü bilgisini paylaşmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun Ersin Şimşek’in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in en yakınında bulunan Mollalar Grubu içerisinde yer alan ayrıca özel kalemi olarak da görev yapan Osman Şimşek’in kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. Derneğin, resmi kurumlara bildirdiği Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi’ndeki adresin aslında bir inşaat firması tarafından kullanılan depo olduğu, tabelası bile olmadığı tespit edilmişti.

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