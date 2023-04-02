Uluslararası Doktorlar Derneği Hatay'da sahra hastanesi açtı

Uluslararası Doktorlar Derneği, deprem bölgesi Hatay'da sahra hastanesi açtı.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yaralar hızla sarılmaya devam ediyor.
Bu sürece bir katkı da Uluslararası Doktorlar Derneği'nden (AID) geldi.
Dernek, Kuveyt International Charitable Organization ve International Islamic Charity Organization (IICO) Al -Dana Gönüllü grubunun destekleri ile Hatay Şehir Hastanesi - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışını yaptı.
Hatay Sahra Hastanesi, 31 Mart Cuma günü yapılan açılışla birlikte Sağlık Bakanlığına teslim edildi.
258 metrekare büyüklüğündeki merkez, Bakanlığın göndereceği uzman doktorlar ve fizyoterapistler ile Şehir hastanesinin bahçesinde, Hatay'da bulunan depremzedelere destek olacak.
Ayrıca bölgede sağlık hizmetleri sunan yapılar içerisinde en sağlam, en dayanıklı ve kaliteli bir yapı özelliği taşıyan Hatay Sahra Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde iki adet psikiyatri, iki adet FTR muayene, iki adet elektro terapi, bir adet rehabilitasyon odası ile iki adet yatakhane, bir adet mutfak, bir adet depo, dört adet WC ve bir adet banyo da barındırıyor.
Öte yandan AID Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mevlit Yurtseven de bölgede yaşayan, ihtiyacı olan tüm vatandaşların hastaneden istifade etmesi temennisinde bulunarak acil şifalar diledi.