Uluslararası Doktorlar Derneği Hatay'da sahra hastanesi açtı

Ayrıca bölgede sağlık hizmetleri sunan yapılar içerisinde en sağlam, en dayanıklı ve kaliteli bir yapı özelliği taşıyan Hatay Sahra Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde iki adet psikiyatri, iki adet FTR muayene, iki adet elektro terapi, bir adet rehabilitasyon odası ile iki adet yatakhane, bir adet mutfak, bir adet depo, dört adet WC ve bir adet banyo da barındırıyor.