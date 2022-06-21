Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi yapıldı

Törene; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, YÖKAK Eski Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Kazakistan IAAR Uluslararası İşbirliği Müdürü Dr. Timur Kanapyanov, EPDAD Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk, ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Kavak ve akademisyenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören müzik dinletisi ile devam etti.

'Amaç nitelikli öğrenciler yetiştirmek'

VI. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Dinçay Köksal Moderatörlüğünde açılış konuşmalarıyla devam eden törende, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç akreditasyon çalışmaları ve akreditasyonla alakalı yükseköğretim kurulunun geçmişinin çok eskilere dayandığını belirterek, üniversite olarak ve eğitim fakültesi bazında nitelikli öğrenciler yetiştirmek için ciddi bir gayret gösterdiklerini vurguladı ve şunları söyledi:

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“Hem üniversite olarak hem de Eğitim Fakültesi bazında nitelikli öğrenciler yetiştirmek için ciddi bir gayret gösterdiğimizi belirtmeliyim. Bu bağlamda Eğitim Fakültesi bazında 2021 yılında İngilizce öğretmenliği 2022 yılı itibari ile Japonca Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliği alanında, akreditasyon belgesini aldık. Üniversite bazında da 2 yıllık akreditasyon belgemizi aldık. Bunu 5 yıla taşımak için gayretimiz devam edecek. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Sedat Murat’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk, Öğretmen Eğitimi Akreditasyonu ve EPDAD hakkında ve tarihsel olarak akreditasyon süreçleri hakkında bilgiler vererek; “1999-2001 yılları arasında kalite güvencesi çalışmaları başladı. İlk o zaman tanıştık akreditasyonla. YÖKAK’ın kurulmasıyla çok parlak bir dönem geçirmeye başladık ve biz kalite dernekleri bu olumlu iklimden çok faydalandık ve kendimizi bu alanda geliştirdik” dedi.

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Kavak yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyonla ilgili gelişmelerin 25 yıllık bir tarihi olduğuna dikkat çekerek, eğitimde ve yükseköğretimde kalite arayışlarının nedenleri hakkında ve 25 yıllık tarihsel süreçte ortaya çıkan kurumsallaşmalar hakkında bilgiler verdi.

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Kongreye çevrimiçi bağlanarak konuşması yapan Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (EFDEK) Başkanı Prof. Dr. Selahattin Öğülmüş, uzaktan da olsa programa katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi hakkında bilgiler aktardı.

“Öğrenciyi odağına almayan hiçbir eğitim, başarılı olamaz” sözleriyle konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, pandemi süreci ve yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte eğitim süreçlerinde meydana gelen değişimlerden bahsetti.

'En başarılı ikinci üniversite'

“Pandemi ile birlikte özellikle eğitim süreçlerinde teknolojiye daha hızlı bir şekilde adapte olduk. ÇOMÜ olarak ÜNİAR’ın yaptığı bir araştırma sonucuna göre uzaktan eğitim konusunda en başarılı ikinci üniversite olduk. Bu başarının da kaynağı öğrenci odaklı hareket etmemizdir. Tüm yönetimimizle ve hocalarımızla öğrencilerimize bir aile gibi her konuda destek olmak en büyük önceliğimiz oldu. Bu iş gönül işidir. Yeni nesil kavramını hep kullanıyoruz. Şuan da yeni nesil z kuşağı. Onlarla ilgili toplumun, akademik çevrelerin, anne babaların çok şikâyetleri var. Ben tam tersini söylüyorum. Bugün sorun z kuşağı sorunu değildir. Bugünkü sorun x kuşağı sorunudur. Yani biz onlara büyüklük, önderlik yapabilsek o çocukların bu sorunları yaşamayacağını yakinen görürüz.”

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Prof. Dr. Sedat Murat, kalite kavramının tarihsel gelişimine de değindiği konuşmasında şunları aktardı;

“Sanayileşme sürecinden sonra dünyada üretimde, yönetimde, hizmette kalite standartları oluşturulmaya başlandı. Süreç 1960’lı yıllardan sonra biraz hızlandı. Kalite aslında insanlık tarihi kadar eski. Çünkü kalitenin olmadığı bir yerde insanlık da olmaz. Kalite aslında davranışlardır. Tepeden tırnağa öğrencisinden hocasına, yöneticisine kadar davranışlar değiştirilmedikçe kalite oturmaz.”

Prof. Dr. Sedat Murat; “Üniversitemizin tüm bölümlerinde, birimlerinde akreditasyon ile ilgili önemli çalışmalar yapılıyor. Özellikle Eğitim Fakültesi ve Prof. Dr. Dinçay Köksal’ın bu konuda büyük gayret gösterdiğini biliyor ve tüm katkıları için teşekkür ediyorum. Bu süreçte emek harcayan herkesi tebrik ediyorum. Kongrenin başarılı sonuçlar vermesini temenni ediyorum” dedi.

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YÖKAK Eski Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Yükseköğretimde kalite ve akreditasyon ile ilgili teorik olarak uzun zamandır konuşuyoruz. Artık hızlı bir şekilde uygulamaya sokma zamanın geldiğini düşünüyorum diyerek başladığı konuşmasında kalite süreçleri ile ilgili bilgiler verdi.

Kazakistan Bağımsız Akreditasyon ve Derecelendirme Ajansı (IAAR) Uluslararası İş Birliği Müdürü Dr. Timur Kanapyanov, kongrede olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi ve ajansın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, YÖKAK’ın tarihsel gelişimi ile ilgili bilgiler verdi ve yükseköğretimde kalite güvencesinin ne anlama geldiğini dile getirdi: “Kaliteyi herkes farklı tanımlayabiliyor. Devlet üniversiteleri olarak kamu kaynağı kullanıyoruz. Bu kullandığımız kaynakları da etkin bir şekilde değerlendirdiğimizi göstermek için açıklık, şeffaflık ve iyileşme anlayışı içerisinde üniversitelerin temel fonksiyonu olan araştırma-geliştirme- toplumsal katkı faaliyetlerinin paydaşların beklentilerine ve amaca uygun bir şekilde uygulanması, yükseköğretimdeki kalite güvencesi anlayışımızdır.”

Açılış töreni, konuşmalarının ardından konuşmacılara hediye takdimi ile sona erdi.

VI. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi’nin ikinci gününde Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, öğretmenlik mesleğinin çok karmaşık ve dinamik bir yapısı olduğunu ve multidisipliner olduğunu vurgulayarak Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen eğitimi konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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Rektör Prof. Dr. Sedat Murat kongreye katkılarından dolayı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar teşekkür ve plaket takdimi yaptıktan sonra günün anısına toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti.