Gündem Ümit Özdağ hak ihlallerini ve suistimalleri önlemek amacıyla hazırlanan Dezenformasyonla Mücadele Yasasından rahatsız oldu
POLİTİKA

Ümit Özdağ hak ihlallerini ve suistimalleri önlemek amacıyla hazırlanan Dezenformasyonla Mücadele Yasası'ndan rahatsız oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonların yanı sıra gerçek dışı iddialarda bulunması nedeniyle büyük tepki çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası' çalışmalarından rahatsız oldu. Özdağ, Zafer Partisi'nin hak ihlallerini ve suistimalleri önlemek amacıyla hazırlanan yasaya karşı olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağ hak ihlallerini ve suistimalleri önlemek amacıyla hazırlanan Dezenformasyonla Mücadele Yasasından rahatsız oldu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

İnternet medyasının ve sosyal ağların yarattığı hak ihlallerini ve suistimalleri önlemek amacıyla hazırlanan 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası' çalışmaları Meclis'in açılmasıyla hız kazandı.

Sosyal medyaya yönelik düzenlemeleri de içeren yasa teklifinin üzerinde çalışmalar devam ederken gelişmelerden rahatsız olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu.

YASA HAZIRLIĞI ÜMİT ÖZDAĞ'DA PANİK YARATTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonların yanı sıra gerçek dışı iddialarda bulunması nedeniyle büyük tepki çeken Özdağ, Dezenformasyonla Mücadele Yasası'na eleştirilerde bulundu.

"ZAFER PARTİSİ MÜCADELE EDECEK"

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasayla birlikte özgürlük alanının kısıtlanacağını savundu. Zafer Partisi'nin yasayla mücadele edeceğini söyleyen Özdağ, gerçek dışı içeriklere getirilmesi planlanan denetim mekanizmasını şu sözlerle eleştirdi:

"Büyük Türk Milleti, bugün TBMM'ye sunulan Sosyal Medya Yasası, Türk Milleti'nin son özgürlük alanını da elinden alacak.

AKP'nin söylediği her şeyi doğru kabul etmek zorunda kalacağız. izin yazdığınız her şey yalanlanacak ve mahkum olacaksınız. Zafer Partisi bu yasaya direnecek."

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