|
Gündem

Ümit Özdağ İskilipli Atıf anmalarına katılan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi tehdit etti: Vatana ihanetten yargılayacağız

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, şapka kanununa karşı çıktığı için idam edilen İskilipli Atıf Hoca'yı anma programına katıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Vali Çiftçi'nin anma programına katılmasından rahatsız oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, Çiftçi'yi tehdit ederek "Vatan hainlerini ananları vatana ihanet ile yargılayacağız." dedi.

13:37 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ümit Özdağ, İskilipli Atıf Hoca'nın anma programına katılan Çorum Valisi'ni hedef aldı.

Ümit Özdağ, İskilipli Atıf Hoca'nın anma programına katılan Çorum Valisi'ni hedef aldı.

İskilipli Atıf Hoca, vefatının 97'nci yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında dualarla yad edildi.

Atıf Derneğince Gülbaba Mezarlığı'ndaki İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, HÜDAPAR Bölge Koordinatörü Ihsan Özdemir, Tokat İl Başkanı Mahmut Kaya, Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek ile aile yakınları, Atıf Hoca'nın kabri başında yapılan duaya eşlik etti.

ÜMİT ÖZDAĞ RAHATSIZ OLDU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin İskilipli Atıf Hoca'yı anma programına katılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çorum Valiliği tarafından anma programına ilişkin yapılan paylaşımı alıntılayan Özdağ, Vali Çiftçi'yi tehdit etti. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Vatan hainlerini ananları vatana ihanet ile yargılayacağız."

İSKİLİPLİ ATIF HOCA KİMDİR?

İskilipli Atıf Hoca, şapka kanunundan yaklaşık iki yıl önce “Frenk Mukallitliği ve Şapka” adlı bir kitap kaleme aldı. İskilipli Atıf, kitabında batının ilmini ve fennini almanın caiz olduğunu söyleyerek o günlerde bunun yerine batının ahlaksızlığının alındığını yazdı.

Kitabını yazdıktan 1,5 yıl sonra şapka kanununa muhalefet etmek suçundan tutuklandı. İskilipli Atıf Hoca 4 Şubat 1926 Perşembe günü sabaha karşı Eski Meclis binasının yakınındaki çarşıda asılarak idam edildi.




#Ümit Özdağ
#Zafer Partisi
#İskilipli Atıf Hoca
#Mustafa Çiftçi
#Çorum Valisi
1 saat önce
default-profile-img
Ümit Özdağ İskilipli Atıf anmalarına katılan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi tehdit etti: Vatana ihanetten yargılayacağız
Togg’da ön siparişler NFT açık artırması ile başlıyor
Futbol maçı boks karşılaşmasına döndü
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
TOKİ kura çekimi son dakika haberleri: Sosyal konut kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi kazananlar yedekler belli oldu mu son durum ne? (5 Şubat 2022)
TOKİ arsa kura çekimi canlı izle: Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.