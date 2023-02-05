Ümit Özdağ İskilipli Atıf anmalarına katılan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi tehdit etti: Vatana ihanetten yargılayacağız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılar ile ilgili tepki çeken bir çıkışa daha imza attı. Daha önce mültecilere karşı halkı manipüle eden 'Sessiz İstila' isimli kısa filmi fonladığı ortaya çıkan Özdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı animasyon video ile şimdi de mültecileri mancınıkla ülkesine göndereceğini söyledi. Özdağ'ın bu paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu.