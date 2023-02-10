Ümit Özdağ'dan bir yalan daha: Akçakaleli gönüllüyü 'Suriyeli hırsız' olarak gösterdi

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda Suriyeli olduğu iddia edilen şahsın A.B (2000 doğumlu Akcakale nüfusuna kayıtlı) olduğu, halen ilimizde hafızlık eğitimi alan imam adayı olduğu, olay günü Şanlıurfa ilinde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığı, ayrıca bir gün sonra Adıyaman ilinde de arama kurtarma çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır. Sosyal medya paylaşımında çalındığı iddia edilen telefonun ise kendisine ait olduğu ve içerisinde adına kayıtlı hattın takılı olduğu tespit edilmiştir."