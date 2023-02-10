Ümit Özdağ'dan bir yalan daha: Akçakaleli gönüllüyü 'Suriyeli hırsız' olarak gösterdi

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Özdağ'ın 'Suriyeli Hırsız' dediği 'Akçakaleli Gönüllü'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve on ili etkisi altına alan depreme rağmen toplumu yanıltmaya ve yalan haberler yaymaya devam ediyor. Özdağ, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak "Mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin telefonunu çalıyor" paylaşımında bulundu. Ancak olayın tamamen yalandan ve dezenformasyondan ibaret olduğu ve görüntülerdeki şahsın Şanlıurfa'da hafızlık yapan Abdulbaki Bozdağ olduğu, deprem gönüllüsü ve telefon sahibi olduğu ortaya çıktı.
Şanlıurfa Valiliği atılan bu iddianın ardından gerekli incelemelerde bulunarak Özdağ'ın bahsettiği mavi yağmurluklu vatandaşa ulaştı. Ulaşılan şahsın Şanlıurfa Akçakale doğumlu olduğu ve deprem gönüllüsü olarak çalışmalara katıldığı öğrenildi. İtfaiye Personeline ait herhangi bir çalınan telefonun da olmadığı öğrenildi. Videoda bahsedilen telefonun da kendisine ait olduğu ortaya çıktı.