Ümit Özdağ'dan Millet İttifakı liderlerine protokol tepkisi: Haberimiz yok diyemezler hepsinin haberi var

Özetle, Kemal Bey'in yapmış olduğu hamle, yani Zafer Partisi ile bu ittifak çerçevesinde Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlığın verilmesi bütün bir seçim kampanyası boyunca yapılmış en doğru harekettir. Tabanda da böyle bir karşılık gördü zaten."