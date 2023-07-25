Ümit Özdağ'dan Millet İttifakı liderlerine protokol tepkisi: Haberimiz yok diyemezler hepsinin haberi var

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları anlaşmadan Millet İttifakı üyesi diğer partilerin de haberinin olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda kendilerine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceğini söyledi. Özdağ, bu üç bakanlıktan birinin İçişleri Bakanlığı olduğunu ve bakanın da kendisinin olacağını ifade etti.
Özdağ'ın bu iddiaları CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından yalanlansa da Kılıçdaroğlu doğruladı. Kılıçdaroğlu, bu mutabakatın iki lider arasında yapıldığını ve danışmanlarının bile haberinin olmadığını açıkladı.
Özdağ'dan gelen tepkilere cevap: 'Haberimiz yok' diyemezler hepsinin haberi var
Özdağ, mutabakat açıklamalarına tepki gösteren Millet İttifakı üyesi partilere cevap verdi. Kılıçdaroğlu ile yaptıkları anlaşmadan bütün partilerin haberinin olduğunu anlatan Özdağ şunları söyledi: