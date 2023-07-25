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Ümit Özdağ'dan Millet İttifakı liderlerine protokol tepkisi: Haberimiz yok diyemezler hepsinin haberi var

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları anlaşmadan haberleri olmadıklarını açıklayan muhalefet partilerine tepki gösterdi. Özdağ, "'Haberimiz yok' diyemezler, hepsinin haberi var. Hele Meral Akşener'in böyle bir şey söylemeye hiç hakkı yok. Televizyon kameralarının önünde, 28'inden önce çıktı, tek tek tek açıkladı. Neden açıkladı onu bilemem ama açıkladığını biliyoruz. Ben bile Twitter hesabımdan bu açıklamayı paylaştım." dedi.

16:54 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları anlaşmadan Millet İttifakı üyesi diğer partilerin de haberinin olduğunu açıkladı.

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları anlaşmadan Millet İttifakı üyesi diğer partilerin de haberinin olduğunu açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda kendilerine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceğini söyledi. Özdağ, bu üç bakanlıktan birinin İçişleri Bakanlığı olduğunu ve bakanın da kendisinin olacağını ifade etti.

Özdağ'ın bu iddiaları CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından yalanlansa da Kılıçdaroğlu doğruladı. Kılıçdaroğlu, bu mutabakatın iki lider arasında yapıldığını ve danışmanlarının bile haberinin olmadığını açıkladı.

Özdağ'dan gelen tepkilere cevap: 'Haberimiz yok' diyemezler hepsinin haberi var

Özdağ, mutabakat açıklamalarına tepki gösteren Millet İttifakı üyesi partilere cevap verdi. Kılıçdaroğlu ile yaptıkları anlaşmadan bütün partilerin haberinin olduğunu anlatan Özdağ şunları söyledi:

"Haberimiz yok' diyemezler, hepsinin haberi var. Hele Meral Akşener'in böyle bir şey söylemeye hiç hakkı yok. Televizyon kameralarının önünde, 28'inden önce çıktı, tek tek tek açıkladı. Neden açıkladı onu bilemem ama açıkladığını biliyoruz. Ben bile Twitter hesabımdan bu açıklamayı paylaştım.
Özetle, Kemal Bey'in yapmış olduğu hamle, yani Zafer Partisi ile bu ittifak çerçevesinde Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlığın verilmesi bütün bir seçim kampanyası boyunca yapılmış en doğru harekettir. Tabanda da böyle bir karşılık gördü zaten."



#Ümit Özdağ
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Millet İttifakı
#Meral Akşener
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