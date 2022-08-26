Ümit Özdağ'dan yeni provokasyon: Emniyet'in açıklamasına rağmen FETÖ yandaşlarının kumanya yalanına ortak oldu

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yılı kutlamalarında görevli polislere dağıtılan kumanyaların yetersiz olduğu iddiasında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanının Bitlis ziyaretinde polisin kahvaltı menüsü ülkemizdeki refahın topluma nasıl adil bir şekilde dağıtıldığının somut göstergesi ve EGM’nin polisin promosyonunu neden iç ettiğini de açıklıyor."

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından CHP'li Bakan'ın bu iddiasının ardından geçtiğimiz gün konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Emniyet tarafından yapılan açıklamada, CHP'li Bakan'ın paylaştığı fotoğrafın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

FETÖ DESTEKLİ HESAPLARIN ALGI OYUNU

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

REKLAM

"FETÖ destekli sosyal medya hesapları tarafından sürekli gündemde tutulmaya çalışılan iftiralara bir yenisi daha eklendi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle gerçekleştireceği Bitlis ziyareti sırasında görev yapacak personelimize dağıtılan kahvaltılık kumanyalar ile ilgili çarpıtılmış iddialara yer verilmiştir.

25 Ağustos 2022 tarihinde görev alan personelimize kaşar peyniri, üçgen peynir, zeytin, tahin pekmez, bal, ekmek ve sudan oluşan ve görselde paylaşılan kahvaltı menüsü dağıtılmıştır.

Daha önce de yürütülmek istenen benzer dezenformasyon faaliyetleri hakkında açıklama yapmamıza rağmen ısrarla bu tip dedikoduların dile getirilmesinin iyi niyetten uzak olduğu açıktır. Türk Polisini hedef alan algı operasyonlarını ve iftiraları esefle karşılıyoruz.

REKLAM

Mesai arkadaşlarımız büyük fedakarlıkla çalışmakta ve her türlü ihtiyaçları en üst seviyede karşılanmaktadır. Bundan sonra da karşılanmaya devam edilecektir."

Malazgirt Zaferinin 951. yıl dönümü kutlamalarında görev alan mesai arkadaşlarımıza dağıtılan kahvaltılık kumanyalar ile ilgili iddialar hakkında⬇️ pic.twitter.com/0cXYndOy4c — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 25, 2022

ÜMİT ÖZDAĞ YİNE PROVOKASYONA GİRİŞTİ

Son günlerde gerçek dışı açıklamalar yapmayı alışkanlık haline getiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına rağmen yine provokasyona girişti.

Özdağ, FETÖ destekli sosyal medya hesaplarının paylaştığı görseli kullanarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ve İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'yı hedef aldı. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Süleyman ve İsmail bunun için sizden polis nefret ediyor. Onları sevmiyor ve önemsemiyorsunuz." ifadelerine yer verdi.

REKLAM

Süleyman ve İsmail bunun için sizden polis nefret ediyor. Onları sevmiyor ve önemsemiyorsunuz. https://t.co/DcvWxH6tdd — Ümit Özdağ (@umitozdag) August 26, 2022

GÜNDEM Ümit Özdağ'ın yalanını bu kez Gökçeada Belediye Başkanı bozdu