Ümit Özdağ'ın 'Afganların askeri eğitim' videosu da yalan çıktı: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı

İstanbul’da Pendik sahilinde bir grup Afgan’ın askeri eğitim yaptığı videosu paylaşılmıştı. Bu sabah MİT’ten emekli bir arkadaşım bu videoyu şu bilgi ile bana yolladı. “Bu Amerikan eğitimidir. Eğitmen her mekikte yerden kalkış için ve tempoyu sağlamak için yukarı anlamında “Up!”… pic.twitter.com/QPtJYsaOoh