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Ümit Özdağ'ın 'Afganların askeri eğitim' videosu da yalan çıktı: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaştığı "Afganlar Pendik Sahili’nde askeri eğitim yaptı" iddialarına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Büşra Soyal
18:37 . 9/09/2023 Saturday
Yeni Şafak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıklama yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıklama yaptı.

Pendik Sahili’nde yabancı uyruklu kişilerin görüntüleri kısa sürede yayıldı ve askeri eğitim yaptıkları öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Afganlar Pendik Sahili’nde askeri eğitim yaptı." iddiasını yalanladı.

''AFGANLARLA İLGİLİ İDDİA DOĞRU DEĞİLDİR''

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada şu açıklamalara yer verdi:

"Sosyal medyada paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Afganlar Pendik Sahili’nde askeri eğitim yaptı." iddiası doğru değildir.

İddiaya konu görüntülerde spor yapan kişilerin, Pakistan Milgem projesi kapsamında inşa edilen BABUR korveti test ve eğitim faaliyetleri için İstanbul Tersanesi Komutanlığında görevli Pakistan DZKK personeli olduğu tespit edilmiştir."


ÜMİT ÖZDAĞ: MİT'TEN EMEKLİ ARKADAŞIM YOLLADI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada paylaşılan görüntülere dair bir açıklamada bulunmuştu. Özdağ, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:




#Ümit Özdağ
#Zafer Partisi
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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