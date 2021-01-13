Gündem Ümit Özdağın İYİ Partiden ihracına ilişkin karar mahkemece iptal edildi
POLİTİKA

Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin karar mahkemece iptal edildi

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti. Mahkeme kararı sonrası açıklamalarda bulunan Özdağ, "Programda yaptığım açıklamalarımın arkasındayım. Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim. Yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğim" dedi.

Haber Merkezi AA
Ümit Özdağ
Ümit Özdağ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ve ihraç edilmesinin ardından avukatı aracılığıyla ihraç kararının Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

  • Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun “FETÖ'cü” olduğu yönünde iddialarda bulunmuştu. Meral Akşener yönetimine de sert sözlerle yüklenen Özdağ, partiden ihraç edilmişti.

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Özdağ'dan açıklama

Mahkeme kararı sonrası açıklamalarda bulunan Özdağ, "Programda yaptığım açıklamalarımın arkasındayım. Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim. Yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğim. Bunu bir İYİ Parti milletvekili olarak yapacağım. Yarın basın toplantısı düzenleyip durumu değerlendireceğim. Ardından Muğla’ya bizzat giderek sağlam duran İYİ Parti ilk başkanına bizzat teşekkür edeceğim" dedi.

Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edildi
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Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edildi

İyi Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ: Buğra Kavuncu’nun ailesindeki herkes FETÖ’cü ve FETÖ aleyhinde bir tane açıklaması yok
OYNAT 02:52
İyi Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ: Buğra Kavuncu’nun ailesindeki herkes FETÖ’cü ve FETÖ aleyhinde bir tane açıklaması yok
İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, 'Büyük amca Enver Altaylı hapishanede. FETÖ ile iç içe geçmiş bir ilişki ağı var. Damadı FETÖ'cü... Kızını örgütün ikinci adamı istemeye geliyor. Kardeşi, o da FETÖ'cü. Amca, FETÖ iltisaklı. Küçük dayı ve eniştesi de FETÖ'cü. Bütün bu ilişkiler ağı içerisinde tertemiz bir Buğra Kavuncu var, hiç örgütle ilişkisi olmayan... Peki Buğra Kavuncu'nun FETÖ'nün aleyhine bir tek açıklaması var mı? Yok...' ifadelerini kullandı.
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