Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin karar mahkemece iptal edildi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ve ihraç edilmesinin ardından avukatı aracılığıyla ihraç kararının Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.
Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.
- Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun “FETÖ'cü” olduğu yönünde iddialarda bulunmuştu. Meral Akşener yönetimine de sert sözlerle yüklenen Özdağ, partiden ihraç edilmişti.
Özdağ'dan açıklama
Mahkeme kararı sonrası açıklamalarda bulunan Özdağ, "Programda yaptığım açıklamalarımın arkasındayım. Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim. Yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğim. Bunu bir İYİ Parti milletvekili olarak yapacağım. Yarın basın toplantısı düzenleyip durumu değerlendireceğim. Ardından Muğla’ya bizzat giderek sağlam duran İYİ Parti ilk başkanına bizzat teşekkür edeceğim" dedi.