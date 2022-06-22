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POLİTİKA

Ümit Özdağ'ın 'vatandaşlıkta gizli yönetmelik' iddiasına cevap geldi: Büyük bir yalan

Son günlerde sığınmacılara yönelik ırkçı tutumuyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında "gizli yönetmelik" iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin işlemlerin gizli bir yönetmeliğe göre yürütüldüğü iddiası büyük bir yalan" denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağın vatandaşlıkta gizli yönetmelik iddiasına cevap geldi: Büyük bir yalan
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı’nda "gizlice" uygulamaya konulan bir entegrasyon yönetmeliğiyle vatandaşlık verilen Suriyeli sayısının 900 bini geçtiğini, Suriyeliler dışında çeşitli milliyetlerden vatandaşlık verilen sığınmacı sayısının ise 258 bin olduğunu iddia etti.

Özdağ'ın bu açıklaması üzerine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bir milletvekilinin, sürekli kamu kurum ve kuruluşlarını hedef aldığı ve gerçek dışı beyanlarla kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı belirtilerek, kanun ve yönetmeliklere uygun çalışan kurumların, sürekli bunları yalanlamakla uğraşmasından dolayı gerçek gündem ve işlerinden uzaklaşmasına neden olduğu kaydedildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin işlemler, 29 Mayıs 2009 tarihli, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında yürütülmekte olup usul ve esasları da çok açıktır. Gizli bir yönetmeliğin varlığı ve buna göre işlemlerin yürütüldüğü iddiası büyük bir yalandır. Ayrıca 'Türk vatandaşlığını kazananların Resmi Gazete'de yayımlanmadığı' iddiasına ilişkin olarak, 2009 yılında kabul edilen Türk Vatandaşlığı Kanunu hükümleri yürürlüğe girdiği tarihte nasıl uygulanıyorsa bugün de aynı şekilde uygulanmaktadır. Daha önce de defaatle açıkladığımız gibi vatandaşlığa ilişkin tüm iş ve işlemler, devletimizin resmi kayıtları altında olmakla birlikte iddia edilen vatandaşlık sayıları da tamamen hayal ürünü olup dedikoduya dayanmaktadır."

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