Ümit Özdağ'ın yalanını bu kez Gökçeada Belediye Başkanı bozdu

Son günlerde sığınmacılar üzerinden yaptığı ırkçı açıklamalarının yanında, gerçek dışı iddialarıyla da adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gökçeada'ya ziyarette bulundu.

Ziyareti sırasında çektirdiği bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Özdağ, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile görüştüğünü iddia etti. Özdağ paylaşımına şu notu düştü:

"Gökçeada’ya gelmedi iseniz Türkiye seyahatinizi tamamlamış sayılmazsınız. Türkiye’nin en uç batısı, güneşin battığı son nokta, Ege’deki ilk savunma hattımız. Nefis bir doğa, kültür, deniz karışımı. Belediye başkanı sevgili Ünal Çetin’e içten teşekkürlerimle. Harika bir ev sahibi."

ÜNAL ÇETİN: GÖRÜŞME OLMADI

Özdağ'ın bu paylaşımının ardından Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'den açıklama geldi. Ümit Özdağ ile bir görüşme gerçekleştirmediklerini açıklayan Çetin, şu ifadeleri kullandı:

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"Mensubu olduğunuz İYİ Partiden ayrılırken, İYİ Parti ve Sayın Genel Başkanım Meral Akşener ile ilgili açıklamalarınızın ardından, sizinle Gökçeada'da görüşmem olmamıştır, olamazdı da. Çünkü şahsım olarak size ev sahipliği yapmam, kişiliğime, siyaset anlayışıma sığmazdı."

Mensubu olduğunuz İYİ Partiden ayrılırken, İYİ Parti ve Sayın Genel Başkanım @meral_aksener ile ilgili açıklamalarınızın ardından, Sizinle Gökçeada da görüşmem olmamıştır, olamazdıda. Çünkü şahsım olarak size ev sahipliği yapmam, kişiliğime, siyaset anlayışıma sığmazdı. @iyiparti https://t.co/wWbuPyTxfS — ünal çetin (@unalhoca17) August 7, 2022

ÖZDAĞ'DAN PİŞKİN CEVAP

Ümit Özdağ, yalanının ortaya çıkmasının ardından ise şu paylaşımda bulundu:

"Evet Ünal bey, “Siz nereye isterseniz oraya gelirim” dediniz. Ve sonra telefonlarınızı kapatarak ortadan kayboldunuz. O twiti sadece sizin korkak olduğunuzu göstermek için attım. Ya gelirim nereye isterseniz demeyeceksin ya da geleceksin."

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"KENDİNİZİ İFŞA EDİYORSUNUZ"

Yalan söylediğini itiraf eden Özdağ'a Ünal Çetin'in cevabı ise şu şekilde oldu:

"Hocam; kendi kendinizi ifşa ediyorsunuz. Benim korkak olduğumu ispat için yalan twit atmışsınız. Bizi herkes bilir biz Allah’tan başka kimseden korkmayız ama anladım ki siz müfterisiniz."

GÜNDEM Suriyelilerin bir vatandaşı dövdüğünü iddia eden Ümit Özdağ gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı