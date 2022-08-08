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POLİTİKA

Ümit Özdağ'ın yalanını bu kez Gökçeada Belediye Başkanı bozdu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı gerçek dışı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Gökçeada'ya ziyarette bulunan Özdağ, burada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile görüştüğünü iddia etti. Özdağ'ın paylaşımına yanıt veren Ünal Çetin ise böyle bir görüşmenin gerçekleşmediğini söyledi. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getiren Özdağ, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından kendini, "Twiti sadece sizin korkak olduğunuzu göstermek için attım" sözleriyle savundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağın yalanını bu kez Gökçeada Belediye Başkanı bozdu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

Son günlerde sığınmacılar üzerinden yaptığı ırkçı açıklamalarının yanında, gerçek dışı iddialarıyla da adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gökçeada'ya ziyarette bulundu.

Ziyareti sırasında çektirdiği bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Özdağ, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile görüştüğünü iddia etti. Özdağ paylaşımına şu notu düştü:

"Gökçeada’ya gelmedi iseniz Türkiye seyahatinizi tamamlamış sayılmazsınız. Türkiye’nin en uç batısı, güneşin battığı son nokta, Ege’deki ilk savunma hattımız. Nefis bir doğa, kültür, deniz karışımı. Belediye başkanı sevgili Ünal Çetin’e içten teşekkürlerimle. Harika bir ev sahibi."

ÜNAL ÇETİN: GÖRÜŞME OLMADI

Özdağ'ın bu paylaşımının ardından Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'den açıklama geldi. Ümit Özdağ ile bir görüşme gerçekleştirmediklerini açıklayan Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Mensubu olduğunuz İYİ Partiden ayrılırken, İYİ Parti ve Sayın Genel Başkanım Meral Akşener ile ilgili açıklamalarınızın ardından, sizinle Gökçeada'da görüşmem olmamıştır, olamazdı da. Çünkü şahsım olarak size ev sahipliği yapmam, kişiliğime, siyaset anlayışıma sığmazdı."

ÖZDAĞ'DAN PİŞKİN CEVAP

Ümit Özdağ, yalanının ortaya çıkmasının ardından ise şu paylaşımda bulundu:

"Evet Ünal bey, “Siz nereye isterseniz oraya gelirim” dediniz. Ve sonra telefonlarınızı kapatarak ortadan kayboldunuz. O twiti sadece sizin korkak olduğunuzu göstermek için attım. Ya gelirim nereye isterseniz demeyeceksin ya da geleceksin."

"KENDİNİZİ İFŞA EDİYORSUNUZ"

Yalan söylediğini itiraf eden Özdağ'a Ünal Çetin'in cevabı ise şu şekilde oldu:

"Hocam; kendi kendinizi ifşa ediyorsunuz. Benim korkak olduğumu ispat için yalan twit atmışsınız. Bizi herkes bilir biz Allah’tan başka kimseden korkmayız ama anladım ki siz müfterisiniz."

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