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Ümit Özdağ'ın yardımcısı istifa etti: Muhtar bile olmayacak kişilerle aynı havayı solumam

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Taşkaya, "Partiye olan inancım kalmadığı, mahallesinde muhtar bile olamayacak kişilerle aynı havayı solumamak için istifa ediyorum." dedi.

22:43 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Adem Taşkaya ile Ümit Özdağ.

Adem Taşkaya ile Ümit Özdağ.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda zehir zemberek sözler sarf eden Taşkaya, detaylı açıklamayı daha sonra yapacağını belirtti.

'Muhtar bile olmayacak kişilerle aynı havayı solumam'

Taşkaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte Zafer Partisi Divan Kurulu'ndan istifa etmiş olduğum gibi, partiye olan inancım kalmadığı, mahallesinde muhtar bile olamayacak kişilerle aynı havayı solumamak için, gerekli açıklamaları sonra yapacağım mahfuzuyla gördüğüm lüzum üzerine Zafer Partisi'nden istifa ediyorum."




#Zafer Partisi
#Ümit Özdağ
#Adem Taşkaya
1 saat önce
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Ümit Özdağ'ın yardımcısı istifa etti: Muhtar bile olmayacak kişilerle aynı havayı solumam
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