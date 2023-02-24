Ümit Özdağ'ın yardımcısı istifa etti: Muhtar bile olmayacak kişilerle aynı havayı solumam

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gün içerisinde sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak "Mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin telefonunu çalıyor" demişti. Şanlıurfa Valiliği olayı araştırarak basın açıklaması yaptı. 'Suriyeli hırsız' olarak öne sürülen şahsın aslında Şanlıurfa-Akçakaleli bir deprem gönüllüsü olduğunu ortaya koyan açıklamanın ardından Özdağ, paylaşımını silmek zorunda kaldı. Şanlıurfa Valiliği, "Lütfen ekiplerimizin çalışmalarını yalan ve dezenformasyonla gölgelemeyin, önceliğimizin ne olduğunu unutmayın." açıklamasında bulundu.