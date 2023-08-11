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Ümit Özlale'den yerel seçimler için net mesaj: Yeniden bir 6'lı masa süreci yaşatılmak istenirse İYİ Parti'nin duruşu olumsuz

Seçim yenilgisinin ardından CHP'ye sert mesajlar gönderen İYİ Partililer, yerel seçimlere yalnız gireceklerini dillendirmeye devam ediyor. Meral Akşener'in İzmir'de aday göstereceği iddia edilen İzmir Milletvekili, Ümit Özlale, "Yeniden bir 6'lı masa süreci yaşatılmak istenirse İYİ Parti'nin duruşu net olarak olumsuz olacaktır." açıklamasında bulundu.

10:52 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, yerel seçimlerde ittifak sürecine olumlu bakmadıklarını söyledi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, yerel seçimlerde ittifak sürecine olumlu bakmadıklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip,
"CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu"
demişti.

Akşener'in bu açıklamasının ardından partililerden de CHP'ye yönelik sert mesajlar geldi. Yerel seçimlere ittifak olmadan girmek isteyen İYİ Partililer eski ortaklarına 'yalnız yürüyeceğiz' mesajları gönderdi.

Akşener'in İzmir'de Ümit Özlale'yi aday göstereceği iddiası

CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de İYİ Parti'nin CHP adayını desteklemeyeceği, kendi adaylığını çıkaracağı iddia edildi.

Takvim'de yer alan habere göre, Akşener'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı, İzmir Milletvekili Ümit Özlale'yi düşündüğü öne sürüldü.

"İttifaka karşı duruşumuz olumsuz olacak"

Öte yandan Özlale, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada
"Yeniden bir 6'lı masa süreci yaşatılmak istenirse İYİ Parti'nin duruşu net olarak olumsuz olacaktır."
dedi.

#Ümit Özlale
#İYİ Parti
#yerel seçim
36 dakika önce
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