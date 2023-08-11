Ümit Özlale'den yerel seçimler için net mesaj: Yeniden bir 6'lı masa süreci yaşatılmak istenirse İYİ Parti'nin duruşu olumsuz

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, yerel seçimlerde ittifak sürecine olumlu bakmadıklarını söyledi.
Akşener'in bu açıklamasının ardından partililerden de CHP'ye yönelik sert mesajlar geldi. Yerel seçimlere ittifak olmadan girmek isteyen İYİ Partililer eski ortaklarına 'yalnız yürüyeceğiz' mesajları gönderdi.
Akşener'in İzmir'de Ümit Özlale'yi aday göstereceği iddiası
CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de İYİ Parti'nin CHP adayını desteklemeyeceği, kendi adaylığını çıkaracağı iddia edildi.
Takvim'de yer alan habere göre, Akşener'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı, İzmir Milletvekili Ümit Özlale'yi düşündüğü öne sürüldü.