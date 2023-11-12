|
Gündem

Ümraniye Belediyesi'nden gençlere 7 bin TL eğitim desteği

Ümraniye Belediyesi, ilk kez üniversiteli olan ve Ümraniye’de ikametgah eden öğrencilere 7 bin TL eğitim desteği verecek. Başvurular resmi web sitesi üzerinden 1 Aralık’a kadar alınacak.

15:28 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilere verilecek eğitim desteği ile ilgili açıklamada bulundu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilere verilecek eğitim desteği ile ilgili açıklamada bulundu.

Ümraniye Belediyesi, ilk kez üniversiteli olan gençlere eğitim yardım desteği başlattı. Ümraniye Belediyesi, üniversite sınavını kazanarak kaydını yaptıran ve ikametgahı Ümraniye’de bulunan tüm öğrencilere 7 bin TL eğitim desteği verecek. Başvurular 1 Aralık’a kadar belediyenin resmi web sitesinden alınacak. Öğrenci belgesi ile web sitesindeki başvuru forumunu dolduracak olan öğrencilerin bilgileri kontrol edildikten sonra sonuçlar açıklanacak. Devlet üniversitelerine ve vakıf üniversitelerini yüzde 100 burslu kazanmış lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler eğitim desteğinden yararlanabilecek.

Başkan Yıldırım: Destekler giderek artacak

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilere verilecek eğitim desteği ile ilgili, "Üniversiteyi kazanan sevgili gençler; Ümraniye’de oturuyorsanız ve okulunuza kayıt yaptırdıysanız Ümraniye Belediyesi’nin resmi web sitesindeki başvuru formuna öğrenci belgenizi yüklemeniz yeterli. Başvuru incelemesini takiben 7 bin TL tutarındaki desteğimiz hesabınızda olacak. Güle güle harcayın. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Sizin sevinciniz hepimizin sevinci. Bu vesileyle öğrencilere verdiğimiz destekler giderek artmaya devam edecek. Eğitim desteğini alacak olan tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

#Ümraniye
#İsmet Yıldırım
#eğitim desteği
32 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Özgür Özel yönetimindeki CHP MYK üyeleri belirlendi: 18 kişilik gölge kabine oluşturuldu! İşte yeni A Takımı