Gündem Ümraniyede yol verme kavgası Bir anda birbirlerine girdiler
İSTANBUL

Ümraniye’de yol verme kavgası: Bir anda birbirlerine girdiler

Ümraniye’de cadde üzerinde yol verme sebebiyle taksici ile motokurye arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ümraniye’de yol verme kavgası: Bir anda birbirlerine girdiler
Ümraniye’de yol verme kavgası: Bir anda birbirlerine girdiler

Olay, Ümraniye Sütçü İmam Caddesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki motokurye ile taksici arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Taksici ve kuryenin birbirine girdiği kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

'İtiş kakış olduktan sonra birbirlerine girdiler'

Kavgaya tanık olan Miraç Burkut, “Biz burada esnafız, motor taksicinin yanından geçerken galiba sıkışmış, küfür etmiş. Taksici de ’Sen bana mı küfür ettin’ diye aşağıya indi. Motorcu küfür etmediğini söyledi ama taksici bayağı kendinden emindi. Sonra biraz itiş kakış olduktan sonra taksici bu sefer motorcuya küfür etti. Birbirlerine girdiler. Sonra taksici arkadaş, arabadan bir şey aldı. Birbirlerine saldırmaya başladılar. Esnafın araya girmesiyle sağa sola dağıldılar” dedi.

Bu da kestane kuyruğu

Bu da kestane kuyruğu

Ormanlara akın ettiler.
Uçuş öncesi büyük panik

Uçuş öncesi büyük panik

IPhone'un özelliği yüzünden İstanbul-Bodrum seferi iptal edildi.
Putin Türkiyeyi merkez yapabiliriz demişti: Avrupa Birliğinden ilk tepki

TMSF Koza Altın davasını kazandı.

​Kimse ne olduğuna anlam veremedi.

​Putin: Esir takası ve tahıl koridoru anlaşmasında kilit rolde.

​Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'daki enerji sıkıntısına ilişkin açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.