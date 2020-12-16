Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Üniversite grubunda paylaştığı karikatür için 32 bin TL istenen genç Erdil Yaşaroğlu ve ekibi organize yapı kurmuş
3. SAYFA

Üniversite grubunda paylaştığı karikatür için 32 bin TL istenen genç: Erdil Yaşaroğlu ve ekibi organize yapı kurmuş

Üniversite grubunda paylaştığı karikatür için 32 bin TL istenen genç: Erdil Yaşaroğlu ve ekibi organize yapı kurmuş

İnançlara, kültürlere hakaretleri ile bilinen ve artık yayımlanmayan mizah dergisi Penguen'in çizerlerinin, karikatürlerini sosyal mecralarda paylaşan kişilerden 32 bin TL'den başlayan ücretler istediği ortaya çıktı. Mehmet Akif Yanbek isimli bir twitter kullanıcısı, 2017 yılında üniversite grubunda paylaştığı karikatür için kendisine 32 bin liralık telif davası açıldığını ve karikatüristlerinden Erdil Yaşaroğlu'nun da ilişkisi olan Komikbüro isimli hukuk bürosunun davayı geri çekmek için kendisinden 8 bin lira istediğini ileri sürdü. Uzlaşmayı kabul etmediğini belirten Yanbank, davanın izini sürünce, aralarında Erdil Yaşaroğlu'nun da bulunduğu ve karikatürler üzerinden para kazanmaya yönelik bir yapılanma kurulduğunu tespit ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Akif Yanbak, yaşadığı hukuksuzluğu sosyal medya aracılığı ile duyurdu.
Mehmet Akif Yanbak, yaşadığı hukuksuzluğu sosyal medya aracılığı ile duyurdu.

Haziran 2020'de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden bir polis memuru tarafından arandığını açıklayan Mehmet Akif Yanbak, bir karikatür paylaşımı yüzünden ifade vermesi gerektiğini öğrendikten sonra yaşadıklarını twitter hesabından paylaştı.

Uzun yıllardır okuru olduğu derginin eski sayıları ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak yaşananları anlatan Yanbank, kapanan mizah dergisi Penguen çizeri Erdi Yaşaroğlu'nun bir karikatürünü 2017 yılında hobi olarak geliştirdiği üniversitedeki sosyal ağında paylaştığı için ifade vermeye çağrıldığını söyledi.

Polis memuru, ilk defa emniyete ifade vermeye giden Yanbak'a şikayetçi tarafın Komikbüro adındaki bir hukuk bürosu olduğu bilgisini verdi.

Polis tarafından verilen numarayı arayan Yanbak, içeriğin kaldırılmasına dair bir uyarı almadığını söyledi ve hemen kaldıracağını bildirerek şikâyeti geri çekmelerini rica etti.

Yanbak'ın iddiasına göre, davacı olan Komikbüro yetkilileri davayı çekmeyeceklerini ve yargılama sonucunda 32 bin lira dolaylarında bir tazminat cezası alabileceğini, ancak 7-8 bin TL ödemesi durumunda şikayetlerini geri çekebileceklerini söyledi.

Bu teklifi etik bulmadığını söyleyen Yanbak, söz konusu karikatürü kaldırarak ödemeyi reddetti. Polise ifade vermeye gittiği sırada ise benzer mağduriyeti yaşayan çok sayıda kişinin dosyasını gördü.

Uzlaşma için 8 bin lira istediler

İfade sonrası şikayet mahkemeye taşındı. Davalarda uzlaşma süreci gereğince taraflar, mahkeme öncesi bir uzlaşmaya yönlendirildi. Ancak bu aşamada Komikbüro uzlaşma için 8 bin lira istedi. Davacı tarafın "hukuku para kazanma ve zenginleşme aracı olarak kullandıklarını" ifade eden Yanbek, bu rakamı ödemeyi de kabul etmedi. Yaşadıklarının ardından detaylıca araştırmaya koyulan Yanbak, aralarında Erdil Yaşaroğlu, karikatürler üzerinden para kazanmaya yönelik bir yapılanma ile karşı karşıya olduğunu fark etti.

Organize çalışıyorlar

Mehmet Akif Yanbak, davayı açan Komikbüro'nun vekil avukatı Kadir Kurtuluş'a ait 'telifport' adında bir girişime ulaştı. Bu girişim; Penguen çizerleri Erdil Yaşaroğlu, Serkan Altuniğne ve Selçuk Erdem'in karikatürlerini satışını yapıyordu.

Diğer yandan avukatın kardeşi Hasan Kurtuluş'un da 'Proofstack' isimli bir site kurduğu ve bu platform üzerinden telifli içerikleri tespit ettiği bilgisine ulaşan Yanbak, bu işbirliğinin "uyar/kaldır sistemini" kullanmadan direkt dava açarak hukuku, para kazanma ve zenginleşme aracı olarak kullandığına dikkat çekti.

Mehmet Akif Yanbak'ın 32 bin TL ödemesi için açılan mahkemenin ilk duruşması Şubat 2021'de görülecek.

Sosyal medyada yankı buldu

#KarikatürDavalarıİncelensin etiketiyle çok sayıda kişi yaşanan olaya tepki gösterdi.


Abone Ol Google News
YouTubeun kararı ne anlama geliyor?

YouTube'un kararı ne anlama geliyor?

​Tüm sosyal medya platformlarını harekete geçirecek.
4 otomobile çarptı

4 otomobile çarptı

​Trafiğin ortasında epilepsi nöbeti geçirince olanlar oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye kimden silah alıp almayacağını ona buna soracak değil

Türkiye<br>harekete geçti

Türkiye
harekete geçti

Lübnan'daki ​15 bin Filistinli mülteciye yardım ulaştırıldı.

Şimdi savunma sanayimiz için iki katı çalışacağız.

Suud'dan imam kıyımı

Suud'dan imam kıyımı

"İhvan tehlikesi" uyarısında bulunmadıkları gerekçesiyle...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.