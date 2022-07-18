Üniversite taban ve tavan puanları sorgulama: Hangi bölümler kaç puanla alıyor

Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tavan ve taban puanlarla ilgili detayları sorgulamaya başladı. Peki ÖSYM 2022 YKS üniversite tavan, taban puanları açıklandı mı? Üniversite taban ve tavan puanları sorgulama ne zaman yapılabilecek? Hangi bölümler kaç puanla alıyor?

Üniversite adayları bölümlere yerleştirmelerde 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerde en düşük ve en yüksekk puanlı yerleştirme sonuçlarını araştırılıyor.

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI

ÖSYM takvimine göre; üniversite sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu. Şimdi ise YKS sınav sonuçları erken açıklandı. Sonuçların açıklandığını ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün duyurdu.

YKS SONUÇLARI 2022 SORGULAMA EKRANI

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18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını https://t.co/tfsiOnaWSR internet sayfamızdan açıkladık.



Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. #yks2022 pic.twitter.com/pHKXOSx542 — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 18, 2022

YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak 2021 YKS taban puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları bu sistem üzerinden sorgulanıyor:

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu ile belli olması beklenen Üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlanacak.

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ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır. Adaylar, erişime açılacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

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