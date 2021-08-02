Üniversiteli Azra'nın katil zanlısı cezaevine gönderildi

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince 28 Temmuz’da hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı.

Sonucu pozitif çıkan Haytaoğlu, durumu ablası Ezgi Haytaoğlu ile paylaştı. Ablası, Haytaoğlu’na kızarak, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyleyince aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında Haytaoğlu, ablasına “Ben biraz hava alacağım” diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu, telefonda, ablasına “Kafede koronavirüs geçirmiş bir ağabeyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım” diyerek telefonu kapattı, bir daha da ulaşılamadı.

İLK İFADESİNDE ‘BİLGİM YOK’ DEDİ

Baba Mustafa Haytaoğlu, Adana’dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı.

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Antalya emniyetinin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu’nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra’nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan’la görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan’ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, “Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok” diye ifade verdi. Polis bunun üzerine Ayhan’ı serbest bıraktı.

Mustafa Murat Ayhan

ÇAPRAZ SORGUDA KORKUNÇ İTİRAF

Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan’ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valiz ile birkaç kez çıkıp gittiğini belirledi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti. Mustafa Murat Ayhan gözaltına alındı

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VÜCUDUNU 5 PARÇAYA AYIRMIŞ

Azra Gülendam Haytaoğlu’na cinsel saldırıda bulunmasının ardından banyoda boğup, öldürdüğünü, 5 parçaya böldükten sonra koyduğu valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyleyen Ayhan, “Azra, 28 Temmuz’da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varsak ormanlık alanda gömdüm” dedi.

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KAFATASI BULUNAMADI

Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak’taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu’nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu’nun kafatası ve sol kalçasının bulunamadığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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VÜCUDUNA JİLETLE İSMİNİ YAZMIŞ

Öte yandan Mustafa Murat Ayhan’ın, Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi. Antalya'da gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, parçalara ayırıp ormanlık alana attığını sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan (48), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.