Ünlü isimlerden Türkiye Yüzyılı vizyonuna tam destek: 14 Mayıs'ta Erdoğan'ın yanında olduklarını açıkladılar

Ünlü isimler, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.
Türkiye, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için yarın sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi seçime saatler kala sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda
"İnşallah 14 Mayıs’tan sonra da tüm Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz."
açıklamasında bulundu.
"Pazar günü yine bir zaferle tarih yazacağız"
"Pazar günü yine bir zaferle tarih yazacağız"
Ünlü isimler de Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan seçime ilişkin açıklamalarda bulunarak destekleyecekleri adayı paylaşıyor. Seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan bazı isimlerin mesajları şu şekilde oldu:
Twitter hesabından açıklama yapan şarkıcı Alişan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği desteğ
i "Tam 26 sene oldu Sn Cumhurbaşkanımız’ı tanıyalı.Son dakıkaya kadar kazanmayı bekleyıp yazanlardan hiç olmadım.Pazar günü yine bir zaferle tarih yazacagız.. O günde yanınızdaydım,bugünde yanınızdayım..Benim bir oyum var ve oyum Sn @RTErdogan'a sonuna kadar helal olsun.."
sözleriyle açıkladı.
Yıldız futbolcu Mesut Özil de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir fotoğrafını paylaşarak paylaşımına
"Her zaman yanındayız sayın Cumhurbaşkanım"
notunu düştü.
"Türkiye’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayım"
"Türkiye’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayım"
Televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer,
"Hem teröristler, hainler, kifayetsizler, kasetçiler, kumpasçılar kazanmasın diye, hem de gâvur bir kez daha kaybetsin diye Türkiye’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayım"
açıklamasında bulundu.
Şarkıcı Doğuş
, "Seninleyiz başkanım Allah'u Ekber"
yazarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketledi.
Sanatçı Muazzez Ersoy konserinde, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı desteklediğini açıkladı. Ersoy, kendisini dinlemeye gelen vatandaşlara üç kez Durmak Yok sloganıyla seslendi. Vatandaşlar da usta sanatçıya, Yola Devam sloganıyla üç kez karşılık verdiler. Ersoy sözlerini,
"Haydi Bismillah "
diyerek tamamladı.
Türkücü İbrahim Tatlıses de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Tatlıses,
"Biz bu tablonun aşıklısıyız başka bir şey beni ilgilendirmiyor. Ben milletvekili olmuşum, olmamışım problem değil. Benim her zaman Sayın Cumhurbaşkanımın yanında bir koltuğum vardır. Bu da böyle biline."
demişti.
Eski manken Tuğçe Kazaz, seçimlerde Erdoğan'ı desteklediğini
"Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında değil, Türkiye ve Türkiye düşmanları arasında bir seçim"
sözleriyle açıkladı.
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37 dakika önce