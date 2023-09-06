Ünlü yönetmen Ceylan Ede yüzmek için girdiği gölde boğularak öldü

Abdulkadir Ceylan Ede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi yakınlarında, Sapanca Gölü'nde dün akşam saatlerinde kayıkla göle açılan 3 arkadaştan Albulkadir Ceylan Ede, yüzmek için suya atladı. Bir süre yüzdükten sonra, boğulma tehlikesi geçiren Ede'yi arkadaşları sudan çıkardı.
Abdulkadir Ceylan Ede'nin Aynalı Tahir, Pusat, Acı Hayat gibi reyting rekorları kıran bir çok televizyon dizisinin yönetmeni olduğu öğrenildi. Ede'nin cenazesi, cenaze aracıyla memleketi olan Eskişehir'e gönderildi.