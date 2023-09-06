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Ünlü yönetmen Ceylan Ede yüzmek için girdiği gölde boğularak öldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arkadaşlarıyla bindikleri kayıktan yüzmek için Sapanca Gölü'ne atlayıp, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede (58), hayatını kaybetti.

08:27 . 6/09/2023 Çarşamba
DHA
Abdulkadir Ceylan Ede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Abdulkadir Ceylan Ede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi yakınlarında, Sapanca Gölü'nde dün akşam saatlerinde kayıkla göle açılan 3 arkadaştan Albulkadir Ceylan Ede, yüzmek için suya atladı. Bir süre yüzdükten sonra, boğulma tehlikesi geçiren Ede'yi arkadaşları sudan çıkardı.


İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ede'nin duran kalbi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.
Abdulkadir Ceylan Ede, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’nin acil servisindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Abdulkadir Ceylan Ede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Abdulkadir Ceylan Ede'nin Aynalı Tahir, Pusat, Acı Hayat gibi reyting rekorları kıran bir çok televizyon dizisinin yönetmeni olduğu öğrenildi. Ede'nin cenazesi, cenaze aracıyla memleketi olan Eskişehir'e gönderildi.









#Abdulkadir Ceylan Ede
#Sakarya
#Sabanca
#Boğulma
2 saat önce
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