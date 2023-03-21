Ünye Belediyesi ekipleri Ramazan ayında da deprem bölgesinde

Ramazan ayı boyunca Adıyaman’da görev alacak olan personelleri uğurlayan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı yaptığı konuşmada, “Dün itibari ile Fen İşleri Müdürümüzü ve ekibini deprem bölgesine göndermiştik ve hızlı bir şekilde saha çalışmalarına başladılar. Adıyaman bölgesinde merkezde bir mahallemizde İnşallah hem sahur ve hem iftarda oradaki depremzede kardeşlerimize hizmet vermek üzere kıymetli ekibimizi de uğurluyoruz. İlk sahur ile birlikte arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamlamış ve görevlerine başlamış olacaklar. Bizlerde zaman zaman ekibimizle birlikte deprem bölgesinde olmaya gideceğiz. Tüm ekibimizin hizmetlerinin hayırlara vesile olmasını diliyor, hayırlı yolculuklar ve görevler temenni ediyorum” dedi.