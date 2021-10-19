Üreticilerin sesi duyuldu: Tarlada 6 TL olan muz market ile pazarlarda 10 TL ve altına düştü

Ülke genelinde bir çok üründe olduğu gibi muz da kabzımalların devrede olması nedeniyle vatandaşa pahalı ulaşması üreticilerin tepkisine neden olmuştu. Özellikle üretimin yüzde 50’den fazlasının gerçekleştirildiği Mersin’de muzun yoğun hasat dönemi başlamasıyla tarlada fiyatı 8 liradan 6’liraya gerilemiş, ancak market ve pazarlara bu durum çok yansımamıştı.

10 TL'NİN ALTINA İNDİ

Üreticilerin 12-15 TL arasında vatandaşa muz satılmasına tepki göstermesi bu hafta hem zincir marketlerin reyonlarına hem de pazarlardaki tezgahlara yansıdı. Geçen hafta 12- 15 TL’ye kadar satılan muz, şimdi hem pazarda hem de marketlerde 9 ile 10 TL’den müşteriye sunulmaya başlandı.

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MUZ ÜRETİCİDE 6 TL



Muz üreticilerinden İsmail Şeker," Geçen haftalarda muz bizde 6 TL’ydi, marketlerde 15 TL civarında seyrediyordu. Bu hafta ise yine bizde muz 6 TL, marketlerde de 9-10 TL seviyesine düştü" dedi.

Üreticiden 6’ya alıp, 9-10 liraya satılmasının normal olduğuna değinen Şeker, ancak üreticiden 6 TL’ye alınan ürünün 15 liraya satılmasının ise kabul edilemez ve fahiş fiyat olduğunu kaydetti.

MUZ UCUZLADI



Pazardan alış veriş yapan vatandaşlarda, geçtiğimiz haftalarda muzun pahalı olduğunu bu hafta biraz daha ucuzladığını dile getirdi.

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