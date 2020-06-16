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Gündem Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen isyan etti Sizce bu normal mi arkadaşlar
İSTANBUL

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen isyan etti: Sizce bu normal mi arkadaşlar

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sahil hattında bazı vatandaşlar tarafından atılan çöplerin fotoğraflarını bizzat çektiğini belirterek "Geçenlerde yine bu hattan bir görüntü paylaşmıştık, infial yaratmıştı. Bugün de bunları bizzat çektim. Sizce bu normal mi arkadaşlar! Size de danışmak istiyorum; bu konuda daha radikal önlemler alalım mı?" diyerek adeta isyan etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üsküdar Sahili'nde tepki çeken görüntü.
Üsküdar Sahili'nde tepki çeken görüntü.
Üsküdar Sahili'nde tepki çeken görüntü.
Üsküdar Sahili'nde tepki çeken görüntü.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sahilde çöplerini bırakan vatandaşlara Twitter'dan isyan etti.

BUNLARI BİZZAT ÇEKTİM

Türkmen, sahil kenarında bırakılan çöplerin fotoğraflarını kendisinin çektiğini belirterek, 'Sizce bu normal mi arkadaşlar!' diyerek sitem etti. Türkmen paylaşımında, "Geçenlerde yine bu hattan bir görüntü paylaşmıştık, infial yaratmıştı. Bugün de bunları bizzat çektim. Sizce bu normal mi arkadaşlar! Size de danışmak istiyorum; bu konuda daha radikal önlemler alalım mı? Evet diyorsanız beğen tuşuna basın, yorum yapın. Çıktık bir yola bakalım" ifadelerini kullandı.

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Sizce bu normal mi arkadaşlar!

Sizce bu normal mi arkadaşlar!

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